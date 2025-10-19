"Президентът не е крал": Стотици хиляди протестираха срещу политиката на Тръмп

Вълна от недоволство в САЩ
Хиляди американци излязоха по улиците на протест срещу политиката на президента Доналд Тръмп. Недоволството минава под мотото "Президентът не е крал".
По данни на организаторите над 2600 шествия са били организирани в Съединените щати.
Протести имаше и в някои европейски градове.
Хората излязоха да изразят неодобрението си към посоката, поета от Тръмп след завръщането му в Белия дом.
Протестите идват на фона на продължаващото вече трета седмица спиране на работата на федералното правителство заради липса на съгласие по бюджета, което застрашава стотици хиляди работни места.
Снимки: БТА
"От дълго време сме на улицата, за да заклеймим това. Намираме се в напълно фашистки режим в момента и той се влошава. Не само ден за ден, на всеки няколко часа преминават нова граница", коментира Сара Девинченци, протестираща.