БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

"Президентът не е крал": Стотици хиляди протестираха срещу политиката на Тръмп

Диана Симеонова от Диана Симеонова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Запази

Вълна от недоволство в САЩ

Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Хиляди американци излязоха по улиците на протест срещу политиката на президента Доналд Тръмп. Недоволството минава под мотото "Президентът не е крал".

По данни на организаторите над 2600 шествия са били организирани в Съединените щати.

Протести имаше и в някои европейски градове.

Хората излязоха да изразят неодобрението си към посоката, поета от Тръмп след завръщането му в Белия дом.

Протестите идват на фона на продължаващото вече трета седмица спиране на работата на федералното правителство заради липса на съгласие по бюджета, което застрашава стотици хиляди работни места.

Снимки: БТА

"От дълго време сме на улицата, за да заклеймим това. Намираме се в напълно фашистки режим в момента и той се влошава. Не само ден за ден, на всеки няколко часа преминават нова граница", коментира Сара Девинченци, протестираща.

# Доналд Тръмп #САЩ #протести

Последвайте ни

ТОП 24

"Данчо, много ти се моля, карай внимателно!“: Трагедия на пътя край Созопол - загинаха три момчета (ОБЗОР)
1
"Данчо, много ти се моля, карай внимателно!“: Трагедия...
Шофьор блъсна и уби пешеходец в София, а след това избяга
2
Шофьор блъсна и уби пешеходец в София, а след това избяга
24-годишна жена загина при катастрофа
3
24-годишна жена загина при катастрофа
Три години по-късно инфлуенсърът Елекса се завърна: Ако някой ми беше казал, че ще нося хиджаб - щях да се изсмея
4
Три години по-късно инфлуенсърът Елекса се завърна: Ако някой ми...
"Искаме си гората": Жителите на Свищов на протест
5
"Искаме си гората": Жителите на Свищов на протест
Само за седмица над 100 са задържаните с наркотици в столицата
6
Само за седмица над 100 са задържаните с наркотици в столицата

Най-четени

Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин също иска войната да спре
1
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин...
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен момент за управлението
2
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен...
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
3
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
4
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с 3 жертви край Бургас
5
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с...
Борисов: Ще си карате влака сами! В тази помия в Пазарджик не участвахме!
6
Борисов: Ще си карате влака сами! В тази помия в Пазарджик не...

Още от: САЩ и Канада

Тръмп: За мен беше чест - САЩ унищожиха наркоподводница, двама трафиканти са убити
Тръмп: За мен беше чест - САЩ унищожиха наркоподводница, двама трафиканти са убити
"Без крале" - протести срещу Тръмп по света (СНИМКИ) "Без крале" - протести срещу Тръмп по света (СНИМКИ)
Чете се за: 01:17 мин.
Какви са посланията след "сърдечната" среща между Тръмп и Зеленски? Какви са посланията след "сърдечната" среща между Тръмп и Зеленски?
Чете се за: 04:22 мин.
Ракетите "Томахоук" - Тръмп отклони искането на Зеленски Ракетите "Томахоук" - Тръмп отклони искането на Зеленски
Чете се за: 03:20 мин.
На срещата в Белия дом: Зеленски не получи обещание от Тръмп за ракетите "Томахоук" На срещата в Белия дом: Зеленски не получи обещание от Тръмп за ракетите "Томахоук"
Чете се за: 03:52 мин.
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин също иска войната да спре Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин също иска войната да спре
30645
Чете се за: 03:07 мин.

Водещи новини

Проверяват обучението и изпита на 18-годишния водач след сблъсъка с 3 жертви край Созопол
Проверяват обучението и изпита на 18-годишния водач след сблъсъка с...
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
"Президентът не е крал": Стотици хиляди протестираха срещу политиката на Тръмп "Президентът не е крал": Стотици хиляди протестираха срещу политиката на Тръмп
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Република Северна Македония гласува на местни избори Република Северна Македония гласува на местни избори
Чете се за: 00:42 мин.
По света
И след дъжда - изгрява слънце, дали? И след дъжда - изгрява слънце, дали?
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Президентът на Унгария пристига в България по покана на Румен Радев
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
"След новините": Изгубени в боклука - криза, възможност...
Чете се за: 14:22 мин.
Общество
Борисов: Всички казват да не се ходи на избори, ама Борисов да каже
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Реалността Газа - 55 милиона тона отпадъци, неексплодирали...
Чете се за: 04:07 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ