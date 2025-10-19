БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Крис Йорданов в предаването "Аз съм"

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:45 мин.
Видео
Запази

12-годишният състезател по скокове във вода вече има десетки призови места. Той мечтае да представя България на олимпийски игри.

крис йорданов предаването съм
Scroll left Scroll right
Слушай новината

В предаването "Аз съм" ви срещаме с Крис Йорданов, който е състезател по скокове във вода в клуб Витоша.

"Аз още от малък обичах водата и височината и мама, разказвайки това на нейна приятелка, ме попита, дали искам да се запиша и аз така се озовах в залата, когато бях на 4 години. Мама винаги ми казва да не се страхувам и да продължавам напред", сподели Крис.

"Харесваше ми колко е красив този спорт и че не ме е страх от високото. В България няма достатъчно добри условия. Имаме само открит басейн, на който може да скачаме само лятото и през другото време ние ходим на лагери. За първи път скочих в Русия на първото ми състезание, на което станах първи. Беше голяма радостта, защото ми е все пак първо състезание и печеля златен медал", разкри състезателят на Георги Чобанов.

"На мен лично ми харесват всички държави, в които съм бил, но най-много ми харесват държавите, в които е топло и мога да скачам на открити басейни. Аз съм спечелил 74 златни медала за 8 години. Миналата година, когато бях в Норвегия, подобрих два нови мои рекорда на 3 метра трамплин и на кула 7 метра", разказа Крис, който е ученик в 2 СУ "Емилиян Станев" в София.

"Аз тренирам с Георги Чобанов. Той е много взискателен, изисква всичко да е перфектно. Той ми изисква да съм елегантен и ако не направя някой скок добре, да не го мисля, да продължавам напред", сподели състезателят.

"Любимия ми елемент са салтата, защото обичам да правя салта и да скачам от високо. Моят любимец е Цао Ян от Китай и той е трикратен олимпийски шампион", разкри Крис.

Неговите цели са високи.

"Искам да отида на европейско или на Олимпиада. Трябва да гледам напред, да не се отказвам и да спазвам режими. Моята най-голяма мечта е да стигна до Олимпиада и на всички силни състезания, където мога да участвам срещу други конкуренти", каза Йорданов .

Вижте епизода във видеото!

Всички предавания от поредицата "Аз съм" може да намерите и в YouTube канала на БНТ!

Свързани статии:

10 години "Аз съм"
10 години "Аз съм"
Предаването вече десетилетие ви представя интересни личности и...
Чете се за: 01:20 мин.
Илиян Марков в предаването "Аз съм"
Илиян Марков в предаването "Аз съм"
16-годишният Марков е състезател по лека атлетика и се надява един...
Чете се за: 03:05 мин.
#Крис Йорданов #"Аз съм..."

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

"Данчо, много ти се моля, карай внимателно!“: Трагедия на пътя край Созопол - загинаха три момчета (ОБЗОР)
1
"Данчо, много ти се моля, карай внимателно!“: Трагедия...
Шофьор блъсна и уби пешеходец в София, а след това избяга
2
Шофьор блъсна и уби пешеходец в София, а след това избяга
24-годишна жена загина при катастрофа
3
24-годишна жена загина при катастрофа
Три години по-късно инфлуенсърът Елекса се завърна: Ако някой ми беше казал, че ще нося хиджаб - щях да се изсмея
4
Три години по-късно инфлуенсърът Елекса се завърна: Ако някой ми...
"Искаме си гората": Жителите на Свищов на протест
5
"Искаме си гората": Жителите на Свищов на протест
Само за седмица над 100 са задържаните с наркотици в столицата
6
Само за седмица над 100 са задържаните с наркотици в столицата

Най-четени

Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин също иска войната да спре
1
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин...
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен момент за управлението
2
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен...
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
3
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
4
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с 3 жертви край Бургас
5
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с...
"Данчо, много ти се моля, карай внимателно!“: Трагедия на пътя край Созопол - загинаха три момчета (ОБЗОР)
6
"Данчо, много ти се моля, карай внимателно!“: Трагедия...

Още от: Водни спортове

Ариарне Титмус изненадващо прекрати кариерата си
Ариарне Титмус изненадващо прекрати кариерата си
Дарен Кирилов постави нов национален рекорд на 200 м гръб в малък басейн Дарен Кирилов постави нов национален рекорд на 200 м гръб в малък басейн
Чете се за: 00:55 мин.
Несебър е домакин на 53-тото Балканско първенство по ветроходство Несебър е домакин на 53-тото Балканско първенство по ветроходство
Чете се за: 02:12 мин.
Спряха правата на две италиански плувкини заради арест по подозрения в кражба в Сингапур Спряха правата на две италиански плувкини заради арест по подозрения в кражба в Сингапур
Чете се за: 02:07 мин.
Президентът на БФПС Георги Аврамчев връчи официален сертификат на Цанко Цанков за 24-часовото плуване без прекъсване в река Дунав Президентът на БФПС Георги Аврамчев връчи официален сертификат на Цанко Цанков за 24-часовото плуване без прекъсване в река Дунав
Чете се за: 01:02 мин.
В Бургас възстановяват единствената в България изцяло женска ветроходна регата "Амазонка" В Бургас възстановяват единствената в България изцяло женска ветроходна регата "Амазонка"
Чете се за: 06:32 мин.

Водещи новини

Проверяват обучението и изпита на 18-годишния водач след сблъсъка с 3 жертви край Созопол
Проверяват обучението и изпита на 18-годишния водач след сблъсъка с...
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Потребителската кошница - поскъпват краставиците, гроздето и олиото Потребителската кошница - поскъпват краставиците, гроздето и олиото
Чете се за: 00:35 мин.
Общество
"Президентът не е крал": Стотици хиляди протестираха срещу политиката на Тръмп "Президентът не е крал": Стотици хиляди протестираха срещу политиката на Тръмп
Чете се за: 01:15 мин.
По света
Република Северна Македония гласува на местни избори Република Северна Македония гласува на местни избори
Чете се за: 00:42 мин.
По света
Унгарският президент пристига в България по покана на Румен Радев
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
"След новините": Изгубени в боклука - криза, възможност...
Чете се за: 14:22 мин.
Общество
Денят на Свети Йоан Рилски Чудотворец: Почитаме основателя на...
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
И след дъжда - изгрява слънце, дали?
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ