Крис Йорданов в предаването "Аз съм"

В предаването "Аз съм" ви срещаме с Крис Йорданов, който е състезател по скокове във вода в клуб Витоша.

"Аз още от малък обичах водата и височината и мама, разказвайки това на нейна приятелка, ме попита, дали искам да се запиша и аз така се озовах в залата, когато бях на 4 години. Мама винаги ми казва да не се страхувам и да продължавам напред", сподели Крис.

"Харесваше ми колко е красив този спорт и че не ме е страх от високото. В България няма достатъчно добри условия. Имаме само открит басейн, на който може да скачаме само лятото и през другото време ние ходим на лагери. За първи път скочих в Русия на първото ми състезание, на което станах първи. Беше голяма радостта, защото ми е все пак първо състезание и печеля златен медал", разкри състезателят на Георги Чобанов.

"На мен лично ми харесват всички държави, в които съм бил, но най-много ми харесват държавите, в които е топло и мога да скачам на открити басейни. Аз съм спечелил 74 златни медала за 8 години. Миналата година, когато бях в Норвегия, подобрих два нови мои рекорда на 3 метра трамплин и на кула 7 метра", разказа Крис, който е ученик в 2 СУ "Емилиян Станев" в София.

"Аз тренирам с Георги Чобанов. Той е много взискателен, изисква всичко да е перфектно. Той ми изисква да съм елегантен и ако не направя някой скок добре, да не го мисля, да продължавам напред", сподели състезателят.

"Любимия ми елемент са салтата, защото обичам да правя салта и да скачам от високо. Моят любимец е Цао Ян от Китай и той е трикратен олимпийски шампион", разкри Крис.

Неговите цели са високи.

"Искам да отида на европейско или на Олимпиада. Трябва да гледам напред, да не се отказвам и да спазвам режими. Моята най-голяма мечта е да стигна до Олимпиада и на всички силни състезания, където мога да участвам срещу други конкуренти", каза Йорданов .

