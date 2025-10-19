БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
И след дъжда - изгрява слънце, дали?

Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Максималните температури ще бъдат между 13° и 18°

Днес ще е предимно слънчево. Преди обяд в планинските райони облачността ще е по-често значителна и там все още ще превалява.

Вятърът ще се усилва, ще е умерен, в Дунавската равнина временно силен от запад-северозапад. Минималните температури ще бъдат между 7° и 12°, а максималните - между 13° и 18°.

По Черноморието преди обяд облачността ще е разкъсана и на отделни места ще превалява. След обяд ще е предимно слънчево. Ще духа умерен северозападен вятър.

Максималните температури ще бъдат между 15° и 17°.

Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

В планините преди обяд облачността ще е значителна и на отделни места все още ще превалява дъжд, над 1800 метра от сняг. След обяд облачността ще се разкъса до предимно слънчево. Ще духа умерен, временно силен вятър от запад-северозапад.

Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 9°, на 2000 метра – около 2°.

В началото на новата седмица времето ще бъде слънчево.

Вятърът ще се ориентира от юг-югоизток, ще бъде слаб. Сутрин ще е студено с минимални температури в по-голямата част от страната между 2° и 7°, по-ниски на места в котловините, където ще има слана.

Максималните температури ще бъдат между 14° и 19°. В сряда и четвъртък на отделни места в Западна България и планините ще превали слаб дъжд.

Вятърът ще остане от юг, температурите ще се повишат още и максималните в много райони ще са около и над 20°.

