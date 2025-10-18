24-годишна жена загина при катастрофа

24-годишна пътничка в автомобил е загинала при катастрофа на пътя между петричките села Михнево и Кърналово.

Около 18.55 часа днес лекият автомобил, в който е пътувала младата жена, е самокатастрофирал, като е излязъл извън платното за движение и се е обърнал по таван.

Водачът и още две пътнички са транспортирани в МБАЛ-Петрич за извършване на медицински преглед.

Към момента няма данни те да са сериозно пострадали, съобщиха от пресцентъра на полицията в Благоевград.