24-годишна жена загина при катастрофа

Репортер: Станислава Христова
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Инцидентът е станал на пътя между петричките села Михнево и Кърналово

годишно момиче загина катастрофа
Снимка: Снимката е илюстративна
24-годишна пътничка в автомобил е загинала при катастрофа на пътя между петричките села Михнево и Кърналово.

Около 18.55 часа днес лекият автомобил, в който е пътувала младата жена, е самокатастрофирал, като е излязъл извън платното за движение и се е обърнал по таван.

Водачът и още две пътнички са транспортирани в МБАЛ-Петрич за извършване на медицински преглед.

Към момента няма данни те да са сериозно пострадали, съобщиха от пресцентъра на полицията в Благоевград.

