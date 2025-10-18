Протест срещу използването на ненадеждни полеви тестове за наркотици

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ЗАПАЗЕНИ

"Хората чакат по една година да им излязат пробите"

протест използването ненадеждни полеви тестове наркотици
Слушай новината

Протест пред Народното събрание срещу използването на ненадеждни полеви тестове за наркотици. Според организаторите има множество случаи на шофьори, които са получили несправедливи обвинения заради разминавания в резултатите след кръвен тест.

Протестиращите поискаха спиране на практиката за автоматично задържане за 24 часа само на база положителен полеви тест, както и да не се отнема книжка и автомобил преди излизането на кръвните резултати – за тези, които изрично са заявили желание да дадат проба.

Сред предложенията са да бъдат направени промени в закона, гарантиращи, че резултатите от лабораторните изследвания трябва да бъдат готови в срок до 14 дни от вземането на пробите.

Катрин Милева:
"За нас е изключително важно да се отворят още много лаборатории. Най-малкото поне във всеки един областен град. Да има краен срок за излизане на кръвните проби. Хората да не бъдат наказвани преди да бъде доказана тяхната вина. Да има разлика между под въздействие, употребил и под влияние".

адвокат Ивайло Юруков:
"Институциите продължават да бездействат, не се взимат никакви мерки. Хората чакат по една година да им излязат пробите във ВМА. Чакат се по 30 хиляди проби на стендбай да изследват".

