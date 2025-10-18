Протест срещу използването на ненадеждни полеви тестове за наркотици

Протест пред Народното събрание срещу използването на ненадеждни полеви тестове за наркотици. Според организаторите има множество случаи на шофьори, които са получили несправедливи обвинения заради разминавания в резултатите след кръвен тест.

Протестиращите поискаха спиране на практиката за автоматично задържане за 24 часа само на база положителен полеви тест, както и да не се отнема книжка и автомобил преди излизането на кръвните резултати – за тези, които изрично са заявили желание да дадат проба.

Сред предложенията са да бъдат направени промени в закона, гарантиращи, че резултатите от лабораторните изследвания трябва да бъдат готови в срок до 14 дни от вземането на пробите.