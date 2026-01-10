Касите на БНБ ще работят извънредно и всяка събота до края на януари

Касите на Българската народна банка ще работят извънредно днес, както и всяка събота до края на януари. Причината е увеличеният брой на клиенти, които извършват обмяна на банкноти и монети от левове в евро.



В касите в централната сграда на БНБ се обменят банкноти и монети само за физически лица, а в Касовия център в квартал "Полигона" - и за юридически лица.

В съботните дни до края на месеца ще работят извънредно и клонове на някои търговски банки в страната.

Списък е публикуван на сайта на Асоциацията на банките.