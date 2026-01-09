БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Свобода или хаос: Венецуела след Мадуро - коментар на журналистката Лус Мели Рейес

Заловен посред нощ, окован в белезници, а после изправен пред американски съд. Николас Мадуро вече не е президент на Венецуела. Новина, която милиони противници на режима му, в страната и чужбина, посрещат с надежда за промяна. Но една от най-известните венецуелски журналистки не бърза да се радва.

Петър Георгиев, БНТ: Щастлива ли сте, че Мадуро вече го няма?

Лус Мели Рейес, венецуелска журналистка: Имам смесени чувства. Мадуро беше диктатор. По негово нареждане хора бяха измъчвани и пращани в затвора. Заради неговия режим осем милиона венецуелци живеят зад граница. Като журналист осъждам диктатурата му - това ми е работата, да показвам какво става в страната. Но не мога да се радвам на цената, която плащаме, за да бъде свален от власт. Намесата на Съединените щати създава сложна ситуация не само за Венецуела, която сега вече е нова американска колония, а и за други държави в нашето полукълбо.

Рейес отразява събитията във Венецуела от началото на 90-те. Но режимът на Мадуро преследва и нея. Затова емигрира. Печели международната награда на Комитета за закрила на журналистите. Филипинската ѝ колежка Мария Реса я спомена в речта си, когато получи Нобелова награда за мир през 2021 г. Сега Рейес живее в САЩ, с Мадуро пак са на една територия.

- А какво искат Щатите?

Лус Мели Рейес, венецуелска журналистка: Според мен те искат три неща. На първо място това е демонстрация на сила. И никой не може да направи нищо - Колумбия, Бразилия, Мексико, никой. Тръмп показва как възнамерява да прилага доктрината Монро, за да поддържа контрол в тази част на света. Това значи, че Тръмп печели - Америка е силна и може да прави каквото си иска. Другата им цел е да управляват нефта и други ресурси на Венецуела.

И трето - според Рейес Америка иска да покаже на света, че когато заплашва със сила, не се шегува. Но отстраняването на Мадуро само по себе си няма да спаси венецуелците от инфлацията, безработицата и крайната бедност.

- Свобода ли значи това за Венецуела или още несигурност и нестабилност?

Лус Мели Рейес, венецуелска журналистка: Това е отличен въпрос, защото в момента няма как да кажем, че Венецуела върви по пътя към демокрацията. Този преход прилича на вътрешно пренареждане. Това не е смяна на режима, не е демокрация. Изглежда по-скоро като начин да се възстановят взаимоотношенията със Съединените щати. Но авторитарният модел, построен във Венецуела, и системата на потисничество си остават там.

Да празнуваш във Венецуела е забранено. Никой не може да изразява свободно позицията си. Граждани даже бяха арестувани за съобщения в платформата WhatsApp Уатсап. Освен това 23-ма журналисти бяха задържани. Репортерите на терен се опитват да си вършат работата, да събират информация. Но от съображения за сигурност избягват да си показват лицата. Вместо от Венецуела много чуждестранни журналисти отразяват събитията от град Кукута в Колумбия, който се намира на границата.

- А какъв е пътят към демокрацията за Венецуела?

Лус Мели Рейес, венецуелска журналистка: Все още не го виждаме ясно, но се открива възможност. Според мен минава през три стъпки. Властта трябва да освободи политическите затворници. Също трябва да бъде осигурена амнистия за политически активисти, правозащитници и журналисти да се завърнат в страната. И накрая - трябва да отворим вратата за истинско преходно правителство, в което да участват различни представители, включително членове на сегашната власт, но и на демократичните сили. Нуждаем се от международна подкрепа, за да създадем такова пространство във Венецуела и да се справим с разделението.

- Кога ще те завърнете у дома?

- Аз ли?... Не сега.

Репортер: Петър Георгиев

#Лус Мели Рейес #САЩ срещу Венецуела #САЩ #Николас Мадуро #Венецуела

