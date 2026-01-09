Какво включва споразумението между ЕС и Меркосур?

България подкрепи споразумението за свободна търговия и партньорство между ЕС и блока Меркосур, в който влизат Аржентина, Бразилия, Парагвай и Уругвай. Държавите от ЕС дадоха днес зелена светлина на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен да подпише споразумението следваща седмица в Парагвай. Решението беше взето с квалифицирано мнозинство.

Срещу него гласуваха Франция, Полша, Австрия, Ирландия и Унгария, а Белгия се въздържа.

Споразумението между ЕС и Меркосур ще създаде най-голяма зона за свободна търговия в света, с над 700 милиона потребители. Преговорите за него продължиха 25 години. Очаква се то да увеличи годишния европейски износ за страните от Меркосур с близо 40%. Латиноамериканските държави ще премахнат митата върху 91% от европейския внос, включително за ключови продукти като автомобили, машини и лекарства.

Германия, която се надява на нови пазари за автомобилната си индустрия, е сред най-големите поддръжници на споразумението.

Фридрих Мерц в Екс: "Споразумението между ЕС и Меркосур е крайъгълен камък в европейската търговска политика и силен сигнал за нашата стратегическа независимост и способност за действие. То е добро за Германия и добро за Европа. Но 25 години преговори бяха твърде дълъг период – трябва да действаме по-бързо."

Франция и Полша са против споразумението заради опасения, че сделката ще доведе до евтин внос на селскостопански продукти, най-вече телешко месо и ще се отрази пагубно на европейските фермери. Протестите във Франция, Белгия, Полша срещу подписването му продължават месеци наред.

Богомил, полски фермер: "Няма да можем да се конкурираме с Меркосур или например с Украйна, където всичко е по-евтино, трудът е по-евтин. Те могат да използват каквито си искат продукти за растителна защита и торове. Ние за защита на пшеницата имаме само два одобрени продукта и те са изключително скъпи. Така че не може да се конкурираме с Меркосур."

За да успокои европейските фермери, Европейската комисия предлага редица защитни мерки и квоти за вноса на чувствителни продукти като телешко и пилешко месо. Брюксел обещава и контрол, за да няма разлика в производствените стандарти между местните и вносните продукти по отношение на използването на пестициди или хуманното отношение към животните.

Следващият бюджет на блока предвижда кризисен фонд от 6,3 млрд. евро за земеделските производители в ЕС, който ще използва в случай, че споразумението им навреди. Освен фондовете от общата селскостопанска политика, ЕК обеща допълнително още 45 млрд. евро подкрепа за земеделските производители.