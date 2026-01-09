Черният лед - опасен капан за шофьорите

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Иво Никодимов
У нас
Висока влажност и студ са предпоставка за образуванието му

Студ и лед сковаха голяма част от страната. Непочистени тротоари се превърнаха в предизвикателство за пешеходците в столицата. Поледиците вкараха в травматологиите десетки. Само за 24 часа в най-голямата спешна болница у нас - "Пирогов", над 140 души са потърсили помощ.

През следващите дни се очаква температурите да паднат още, дори да се задържат отрицателни през светлата част на денонощието. Влажността на въздуха обаче е относително висока и това създава риск от образуването на т.нар. "черен лед", който е сериозен капан за шофьорите.

"Има мъгла, която не е най-гъстата мъгла, която съм виждал, но все пак е доста гъста и тежка мъгла. Температурата е ниска, около нулата е в момента някъде. Пътят започва да се мокри от мъглата и това създава идеална предпоставка за образуване на черен лед. Не случайно пътните служби щъкат нагоре-надолу и ръсят със сол."

Шофьорите на тирове от опит най-добре знаят кога да очакват капана "черен лед". Той е почти неизбежен при висока влажност и рязко падащи температури. Автомобилният състезател Росен Даскалов казва, че през януари на черен лед може да попаднете по всяко време на денонощието.

Росен Даскалов, автомобилен състезател: "Дори през деня има такива участъци, на които асфалтът изглежда много добре и изведнъж се оказва, че там има лед."

В следващите дни особено опасни са завоите в усойни места и близо до водни басейни, които повишават влажността на въздуха допълнително.

Росен Даскалов, автомобилен състезател: "Това е, караме си съвсем нормално, асфалтът е същият цвят, както нормално трябва да изглежда. Леко може да проблесне на фаровете. Но ние трябва да сме готови в такава зимна обстановка постоянно да се страхуваме от пътя. Защото когато се страхуваш, тялото ти по-бързо може да реагира интуитивно и да се справим с такава ситуация."

Основното правило е да се предвиди възможността за черен лед и скоростта да бъда умерена.

"На някои места пътят може да се окаже и хлъзгав. Ей сега, този смелчак отпред, който е. Той преди малко профуча край мен, ама нещо се усети, че май не е много ок работата."

При попадането на черен лед не трябва да се правят никакви резки движения, а само да се отнеме газта.

Росен Даскалов, автомобилен състезател: "В никакъв случай не трябва да се натиска спирачката или да се върти воланът панически. Напротив, трябва да се потърси такова място на платното, което има сцепление.

- Къде са тези места?

- Ако банкетът няма тротоар, обикновено двете колелета може да се вкарат леко в банкета, просто за да може там да има сцепление."

При две гуми в зона на добро сцепление, може да се предприеме спиране без да се загуби контрол върху управлението на автомобила.

Росен Даскалов, автомобилен състезател: "Вкарваме колата леко към края на участък, който има сцепление, съответно виждаме, че колата спря съвсем нормално. Пак пробваме, засилваме се, натискаме спирачката - виждате имаме движение, много леко занасяне, но автомобилът спира."

Другото златно правило е при опасност от черен лед винаги да се намалява преди навлизането дори в леки завои. Това гарантира, че ако има изненада, ще успеем да спрем безопасно.

По темата работиха Иво Никодимов и Калчо Петков

#сняг в София #черен лед #поледици

