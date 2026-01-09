БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Над 140 пострадали за едно денонощие в София заради...
Чете се за: 03:07 мин.
Красимир Вълчев за изпита по математика в 7-и клас:...
Чете се за: 05:47 мин.
Усложнена остава пътната обстановка, от АПИ - шофьорите...
Чете се за: 01:27 мин.

Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през почивните дни

Чете се за: 02:55 мин.
У нас
Очакват се поледици и отрицателни дневни температури, каза синоптикът от НИМХ Анастасия Стойчева

Снимка: илюстративна
Студеното време обхвана страната, като в ранните сутрешни часове температурите са отрицателни в почти всички райони. Най-ниската измерена температура е минус 7 градуса в Драгоман, а в по-голямата част от страната стойностите са между минус 3 и минус 5 градуса. Синоптикът от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) Анастасия Стойчева каза в студиото на "Денят започва", че усещането за студ е значително по-силно заради вятъра и снежната покривка.

"Заради вятъра, който не е стихнал все още, заради снежната покривка тук-там, усещането е за доста по-ниски температури – между минус 10 и минус 18 градуса. А в планините тази сутрин има и условия за измръзване", обясни синоптикът.

През деня ще има временно повишение на температурите и положителни дневни стойности между 1 и 6 градуса, но затоплянето ще бъде краткотрайно.

"Този студен въздух, който донесе снеговалежите и силния вятър, постепенно се отдръпва, но това временно затопляне е за кратко", каза Стойчева.

Още в събота облачността ще се увеличи и ще започнат нови валежи. Първоначално в Горнотракийската низина и по Черноморието те ще са от дъжд, но с понижението на температурите бързо ще преминат в сняг, най-вече в Северна България и в София.

"В събота и в неделя - двата почивни дни, наистина ще бъдат белязани от новата синоптична обстановка, която ще донесе нови валежи", каза Анастасия Стойчева.

Очакват се и опасни зимни явления, включително поледици в северозападните райони. В неделя валежите почти навсякъде ще са от сняг, като в Североизточна България се очакват значителни количества и навявания, където ще се образуват преспи.

След валежите предстои рязко и по-силно застудяване. В началото на следващата седмица минималните температури ще паднат до минус 10 – минус 15 градуса, а в понеделник и вторник в части от страната ще има отрицателни дневни температури.

"Следващото застудяване, което ни очаква, ще бъде доста по-силно. По-ниски ще са температурите от това, което вече преживяваме", допълни тя.

Синоптиците предупреждават, че снегът ще се задържи, особено в Северна България и в котловинните полета на Западна България, и призовават за повишено внимание при пътувания.

Вижте целия разговор във видеото

