Поредна стрелба в САЩ: Федерални служители простреляха двама души

Двама души са ранени след стрелба в Портланд, в която са участвали федерални служители.



Мъж и жена са в болница, след като били простреляни от агенти на Американската митническа и гранична служба. ФБР разследва инцидента.

В изявление на полицията се призовава за спокойствие на фона на напрежението в обществото след стрелбата в Минеаполис предния ден, при която имиграционен служител застреля 37-годишна жена. Вицепрезидентът на Съединените щати Джей ди Ванс ce застъпи за замесения федерален служител, обвини убитата жена и заяви, че инцидентът трябва да бъде политически тест преди междинните избори.