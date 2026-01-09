БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване...
Чете се за: 02:55 мин.
Над 140 пострадали за едно денонощие в София заради...
Чете се за: 03:12 мин.
Красимир Вълчев за изпита по математика в 7-и клас:...
Чете се за: 05:47 мин.
Усложнена остава пътната обстановка, от АПИ - шофьорите...
Чете се за: 01:27 мин.

Столичната община призова пешеходците да са внимателни заради появата на "черен лед"

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Пътната обстановка в София е нормална, а движението се извършва при зимни условия, съобщават от Столична община.

През нощта екипите, ангажирани с почистването на столицата от сняг са обработили със смеси против заледяване улици, по които се движи общественият транспор, както и общинските пътища, които свързват населените места в общината.

Опесъчени са и пътищата в ПП „Витоша“ – "Драгалевци - Алеко" и "Бояна – Златни мостове" . В момента продължава избутването на сняг във "Връбница" и разпръскването на смеси по вътрешнокварталните улици в "Овча купел" и "Кремиковци ". Екипите ще продължат работата си и през деня. Градският транспорт изпълнява всички свои маршрути.

От Столична община призовават пешеходците да бъдат внимателни при своето придвижване в града поради опасност от заледяване и появата на т.н „черен лед“.

"Водачите да излизат на пътя само с добре оборудвани за зимата автомобили със зимни гуми и да шофират със съобразена със зимните условия скорост. Напомняме на управителите на търговски обекти и на жилищни сгради да почистят прилежащите части на тротоарите към сградите", напомнят от общината.

