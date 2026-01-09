Усложнена остава пътната обстановка, от АПИ - шофьорите да тръгват подготвени за зимата

След снеговажелите пътната обстановка в страна остава усложнена. 489 снегорина почистват републиканската пътна мрежа. Пътищата се обработват със смеси против заледяване, тъй като ниските температури и спирането на снеговалежа създават риск от поледица.

До късно снощи беше затворен участъкът между Бяла Слатина и Кнежа. Причината - снегонавявания, намалена видимост и аварирали автомобили.



Заради снегонаявания временно беше затруднено движението в определени участъци от пътя Русе – Бяла. Трасето беше временно затворено за товарни автомобили над 12 тона. Обилният снеговалеж ограничи временно движението на камиони и по пътя между Варна - Добрич до почистването на снега. Заради преобърнат тир през деня за кратко беше затворен пътят между Велико Търново и Павликени.



От АПИ призовават шофьорите да тръгват на път с автомобили, подготвени за зимни условия и да карат със скорост, съобразена със зимните условия, да не предприемат рискови маневри, както и изпреварване на снегопочистващата техника.