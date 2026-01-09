Вятърът отслабва, но през уикенда ни очаква нова порция снеговалежи

Ще бъде предимно слънчево. След обяд от запад-северозапад ще започне ново увеличение на облачността. Вятърът ще отслабне, а в Източна България ще се ориентира от югозапад.

Минималните температури ще бъдат между минус 8° и минус 3°, в София – около минус 8°, а максималните - от 0° – 1° в Североизточна България до 7°-8° на места в Южна, в София – около 2°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен до силен северозападен вятър, който до вечерта ще отслабне и ще се ориентира от юг-югозапад. Максималните температури ще бъдат 4° - 8°. Температурата на морската вода е 9°-11°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

В планините ще има променлива облачност, значителна вечерта в Западния Балкан, Витоша и Рила и на места там ще има валежи от сняг. Вятърът ще бъде силен и бурен от северозапад, но с тенденция на бавно отслабване и ориентиране от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 1°, на 2000 метра - около минус 6°.

През почивните дни ще бъде облачно с валежи. В събота в югоизточните райони и Горнотракийската низина - от дъжд, в останалата част от страната - от сняг, в Северозападна България има условия за поледици.

В неделя в цялата страната ще вали сняг и ще се образува снежна покривка. В събота вятърът ще се задържи от юг и температурите за кратко ще се повишат, минималните ще бъдат около нулата, а максималните ще са от 1°-2° в северозападните до 10°-11° в югоизточните райони.

По-късно през деня и през нощта срещу неделя вятърът ще се ориентира от северозапад и временно ще се усили; в неделя температурите ще са с малък денонощен ход, в по-голямата част от страната между минус 5° и 0°, в крайните източни райони до 3°-4°.

В началото на новата седмица ще бъде студено, със значителна облачност, на места със слаби превалявания от сняг. В понеделник минималните температури ще бъдат между минус 10° и минус 5°, а максималните – между минус 7° и минус 2°, във вторник минималните температури ще се понижат още.