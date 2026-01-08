Обрат: Антония Ковачева е върната на поста директор на Българската национална филмотека

Обрат след отстраняването от длъжност на директора на Българската национална филмотека. Министър Мариан Бачев размисли и върна на поста й Антония Ковачева. Това се случва само ден след решението на министерството на културата и часове, след като служителите на филмотеката обявиха стачна готовност.

Служителите на националната филмотека реагираха светкавично на решението на министерството да освободи от поста директора Антония Ковачева. Поискаха тя да остане на мястото си до провеждането на легитимен конкурс.

Росен Спасов, изкуствовед в БНФ: "Абсолютно неправомерно и нарушава работата на филмотеката, включително и важната работа по ПВУ. Сутринта, идвайки на работа, продължихме текущата си работа, но обявихме символичен протест." "Някъде по обяд започнаха масирано да звънят на различни колеги, с искане определени служители на филмотеката да поемат длъжността директор, ние всички до един отказахме."

За отмяна на решението на министерството се обявиха и от Съюза на филмовите дейци.

Иван Павлов, председател на Съюза на филмовите дейци: "Много изненадващо за нас. Защо в този момент, каква е причината. Причината - това, че тя има пенсионна възраст, от много време има пенсионна възраст. Беше логично преди месец да изпратят писмо, да я уведомят, да обявят конкурс, и тогава да се появи, този който трябва да се появи или тя да си спечели конкурса."

Недоволство изразиха и от Съюза на артистите, които поискаха освобождаване на целия политически кабинет на ведомството.

След острата реакция на гилдията, днес от министерството отмениха решението си. Като мотив за връщането на Ковачева на поста, посочват осигуряването на институционална стабилност и гарантиране дейностите по опазване на филмовия фонд. Заявяват още, че се ангажират с провеждането на конкурс, съгласно законовите изисквания.



