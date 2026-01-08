БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Блокада на границата: Гръцките фермери затвориха и ГКПП...
Чете се за: 02:17 мин.
Без задачи по природните науки в изпита след 7-и клас
Чете се за: 02:17 мин.
СДВР с призив към софиянци: Ако не се налага да шофирате...
Чете се за: 00:57 мин.
Гръцките фермери затвориха за движение на камиони ГКПП...
Чете се за: 02:00 мин.
Лошо време: Рязко застудяване, силен вятър и снеговалежи
Чете се за: 01:50 мин.

Обрат: Антония Ковачева е върната на поста директор на Българската национална филмотека

Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Обрат след отстраняването от длъжност на директора на Българската национална филмотека. Министър Мариан Бачев размисли и върна на поста й Антония Ковачева. Това се случва само ден след решението на министерството на културата и часове, след като служителите на филмотеката обявиха стачна готовност.

Служителите на националната филмотека реагираха светкавично на решението на министерството да освободи от поста директора Антония Ковачева. Поискаха тя да остане на мястото си до провеждането на легитимен конкурс.

Росен Спасов, изкуствовед в БНФ: "Абсолютно неправомерно и нарушава работата на филмотеката, включително и важната работа по ПВУ. Сутринта, идвайки на работа, продължихме текущата си работа, но обявихме символичен протест."

"Някъде по обяд започнаха масирано да звънят на различни колеги, с искане определени служители на филмотеката да поемат длъжността директор, ние всички до един отказахме."

За отмяна на решението на министерството се обявиха и от Съюза на филмовите дейци.

Иван Павлов, председател на Съюза на филмовите дейци: "Много изненадващо за нас. Защо в този момент, каква е причината. Причината - това, че тя има пенсионна възраст, от много време има пенсионна възраст. Беше логично преди месец да изпратят писмо, да я уведомят, да обявят конкурс, и тогава да се появи, този който трябва да се появи или тя да си спечели конкурса."

Недоволство изразиха и от Съюза на артистите, които поискаха освобождаване на целия политически кабинет на ведомството.

След острата реакция на гилдията, днес от министерството отмениха решението си. Като мотив за връщането на Ковачева на поста, посочват осигуряването на институционална стабилност и гарантиране дейностите по опазване на филмовия фонд. Заявяват още, че се ангажират с провеждането на конкурс, съгласно законовите изисквания.

#Антония Ковачева #национален филмов център

Премиера на „Мамник" – новата криминална мистерия на БНТ
Премиера на „Мамник“ – новата криминална мистерия на БНТ
Сняг, поледици и навявания: Пътната обстановка остава усложнена
Чете се за: 04:57 мин.
Министерство на енергетиката: Няма населени места без ток
Чете се за: 00:05 мин.
КЗК разследва възможен картел при обществените поръчки за болнична храна
Чете се за: 02:50 мин.
Управителят на НОИ: Нито една пенсия не е намалена след преминаването към еврото
Чете се за: 03:10 мин.
Новите размери на помощите ще се изплащат от февруари
Чете се за: 07:32 мин.

Сняг, поледици и навявания: Пътната обстановка остава усложнена
Сняг, поледици и навявания: Пътната обстановка остава усложнена
Чете се за: 04:57 мин.
У нас
Среща на Николай Младенов с израелския президент и с премиера Нетаняху
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Пълна 48-часова блокада на границата с Гърция заради стачката на фермерите
Чете се за: 04:10 мин.
У нас
Премиера на „Мамник" – новата криминална мистерия на БНТ
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Опасно зимно време в Европа - наводнения, студ и поледици
Чете се за: 00:55 мин.
По света
След пороя в Крумовградско: Разрушени мостове и пътища, хора...
Чете се за: 05:00 мин.
У нас
Паралелната държава във Венецуела: Ще саботират ли престъпните...
Чете се за: 04:17 мин.
По света
Фермерски протести в Париж: Недоволство от споразумението на ЕС с...
Чете се за: 00:55 мин.
По света
