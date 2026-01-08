Над 1000 сигнала за завишени цени подадени към данъчните за четири дни

За четири дни към данъчните са подадени повече от 1000 сигнала за необосновано завишени цени на стоки и услуги в цялата страна. От НАП започнаха и обичайната си проверка в зимните курорти. Само за ден бяха проверени магазини, паркинги и заведения на Боровец, Пампорово и Банско.

Общата стойност на наложените глоби заради завишени цени на стоки и услуги е близо 200 хиляди лева, обясниха от НАП.

Анна Митова, директор на дирекция "Комуникация" в НАП: „В момента се придържаме към това да налагаме минималната санкция, която е 5000 лева, но както знаете тя може да стигне и 100 хиляди лева. Ние ще продължим да следим търговците, особено тези, които сме видели че са недобросъвестни.“

В Боровец проверките започнаха в магазини, но ще продължат в хотели и паркинги. От НАП припомниха, че срокът на двойното обращение на лев и евро няма да бъде удължен.

Анна Митова, директор на дирекция "Комуникация" в НАП: „Този срок няма да бъде удължаван, той е един месец – до края на януари. В повечето държави, особено тези последните, които са приели еврото преди нас, срокът е бил дори по-кратък отколкото при нас, той е бил около 15 дни.“

Проверки имаше и в търговски обекти в Банско. Освен за данъчни нарушения, инспекторите следяха и за необосновано повишение на цените, както и дали в касовите бележки присъстват сумата на покупката в евро, в лева и фиксираният курс за обмяна.

Лиляна Димитрова, Дирекция "Комуникации" в НАП: „Проверките по закона за въвеждане на еврото в РБ започнаха твърде скоро и все още не можем да извадим конкретна статистика. Факт е обаче, че от хилядите проверки, които сме направили, едва 7% са тези, при които има необосновано повишаване на цените. Което означава, че насреща си имаме едни търговци, които са коректни и които спазват закона.“

В Пампорово не се притесняваха от проверките.

Атанас Йорданов, управител: „Всичко ни е както трябва. Връщаме ресто, нямаме евро, връщаме в лева, някои се сърдят, че им връщаме в лева и така.“

Инспекторите провериха касовата наличност и дали се издават касови бележки.

Божана Илиева, Дирекция "Комуникации" на НАП: „Това, което всъщност ние ще сравняваме, колегите ще сравняват, разбира се и колегите от Комисията за защита на потребителите, са цени на стоката сега през януари месец, след влизането в сила на новата валута, и цената на тази услуга към 31 декември, когато вече сме били в активен сезон.“

Данъчните ще следят също така дали, когато има закръгляне на цените, то е в полза на потребителите. Най-рано резултати от днешните проверки ще има след седмица.