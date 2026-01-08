БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Блокада на границата: Гръцките фермери затвориха и ГКПП...
Чете се за: 02:17 мин.
Без задачи по природните науки в изпита след 7-и клас
Чете се за: 02:17 мин.
СДВР с призив към софиянци: Ако не се налага да шофирате...
Чете се за: 00:57 мин.
Гръцките фермери затвориха за движение на камиони ГКПП...
Чете се за: 02:00 мин.
Лошо време: Рязко застудяване, силен вятър и снеговалежи
Чете се за: 01:50 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Над 1000 сигнала за завишени цени подадени към данъчните за четири дни

Цветелина Катанска от Цветелина Катанска
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:35 мин.
България и еврото
Запази

бщата стойност на наложените глоби заради завишени цени на стоки и услуги е близо 200 хиляди лева

Над 1000 сигнала за завишени цени подадени към данъчните за четири дни
Слушай новината

За четири дни към данъчните са подадени повече от 1000 сигнала за необосновано завишени цени на стоки и услуги в цялата страна. От НАП започнаха и обичайната си проверка в зимните курорти. Само за ден бяха проверени магазини, паркинги и заведения на Боровец, Пампорово и Банско.

Общата стойност на наложените глоби заради завишени цени на стоки и услуги е близо 200 хиляди лева, обясниха от НАП.

Анна Митова, директор на дирекция "Комуникация" в НАП: „В момента се придържаме към това да налагаме минималната санкция, която е 5000 лева, но както знаете тя може да стигне и 100 хиляди лева. Ние ще продължим да следим търговците, особено тези, които сме видели че са недобросъвестни.“

В Боровец проверките започнаха в магазини, но ще продължат в хотели и паркинги. От НАП припомниха, че срокът на двойното обращение на лев и евро няма да бъде удължен.

Анна Митова, директор на дирекция "Комуникация" в НАП: „Този срок няма да бъде удължаван, той е един месец – до края на януари. В повечето държави, особено тези последните, които са приели еврото преди нас, срокът е бил дори по-кратък отколкото при нас, той е бил около 15 дни.“

Проверки имаше и в търговски обекти в Банско. Освен за данъчни нарушения, инспекторите следяха и за необосновано повишение на цените, както и дали в касовите бележки присъстват сумата на покупката в евро, в лева и фиксираният курс за обмяна.

Лиляна Димитрова, Дирекция "Комуникации" в НАП: „Проверките по закона за въвеждане на еврото в РБ започнаха твърде скоро и все още не можем да извадим конкретна статистика. Факт е обаче, че от хилядите проверки, които сме направили, едва 7% са тези, при които има необосновано повишаване на цените. Което означава, че насреща си имаме едни търговци, които са коректни и които спазват закона.“

В Пампорово не се притесняваха от проверките.

Атанас Йорданов, управител: „Всичко ни е както трябва. Връщаме ресто, нямаме евро, връщаме в лева, някои се сърдят, че им връщаме в лева и така.“

Инспекторите провериха касовата наличност и дали се издават касови бележки.

Божана Илиева, Дирекция "Комуникации" на НАП: „Това, което всъщност ние ще сравняваме, колегите ще сравняват, разбира се и колегите от Комисията за защита на потребителите, са цени на стоката сега през януари месец, след влизането в сила на новата валута, и цената на тази услуга към 31 декември, когато вече сме били в активен сезон.“

Данъчните ще следят също така дали, когато има закръгляне на цените, то е в полза на потребителите. Най-рано резултати от днешните проверки ще има след седмица.

#НАП #курорти #проверки #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

"БНТ представя" спортния журналист Петър Василев с филма "Гласът на Петела"
1
"БНТ представя" спортния журналист Петър Василев с филма...
Лошо време: Рязко застудяване, силен вятър и снеговалежи
2
Лошо време: Рязко застудяване, силен вятър и снеговалежи
Само за шест часа: Над 80 души са преминали през травматологията на "Пирогов"
3
Само за шест часа: Над 80 души са преминали през травматологията на...
Мъж скочи на релсите на метрото в София
4
Мъж скочи на релсите на метрото в София
Една година без незабравимия Петър Василев - Петела
5
Една година без незабравимия Петър Василев - Петела
Аптеки се оплакват от проблем с отпускането на лекарства по Здравна каса
6
Аптеки се оплакват от проблем с отпускането на лекарства по Здравна...

Най-четени

Почина великият Димитър Пенев
1
Почина великият Димитър Пенев
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро
2
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро
Д-р Николова: Грипът не се лекува с антибиотик и имуностимуланти
3
Д-р Николова: Грипът не се лекува с антибиотик и имуностимуланти
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
4
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат пациентите?
5
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат...
Конспирациите и еврото: За дяволските знаци и златния резерв
6
Конспирациите и еврото: За дяволските знаци и златния резерв

Още от: Икономика

Управителят на НОИ: Нито една пенсия не е намалена след преминаването към еврото
Управителят на НОИ: Нито една пенсия не е намалена след преминаването към еврото
Кристин Лагард отбеляза една седмица от присъединяването на България към еврозоната Кристин Лагард отбеляза една седмица от присъединяването на България към еврозоната
Чете се за: 00:37 мин.
Продължават засилените проверки на НАП и КЗП заради еврото Продължават засилените проверки на НАП и КЗП заради еврото
Чете се за: 00:37 мин.
Продажбата на "Лукойл": Американски компании с интерес да купят петролния гигант Продажбата на "Лукойл": Американски компании с интерес да купят петролния гигант
5933
Чете се за: 00:57 мин.
НАП и КЗП продължават засилените проверки заради въвеждането на еврото НАП и КЗП продължават засилените проверки заради въвеждането на еврото
Чете се за: 00:37 мин.
Започна изплащането на първите пенсии в евро Започна изплащането на първите пенсии в евро
Чете се за: 01:17 мин.

Водещи новини

Сняг, поледици и навявания: Пътната обстановка остава усложнена
Сняг, поледици и навявания: Пътната обстановка остава усложнена
Чете се за: 04:57 мин.
У нас
След пороя в Крумовградско: Разрушени мостове и пътища, хора откъснати от света След пороя в Крумовградско: Разрушени мостове и пътища, хора откъснати от света
Чете се за: 05:00 мин.
У нас
Пълна 48-часова блокада на границата с Гърция заради стачката на фермерите Пълна 48-часова блокада на границата с Гърция заради стачката на фермерите
Чете се за: 04:10 мин.
У нас
Опасно зимно време в Европа - наводнения, студ и поледици Опасно зимно време в Европа - наводнения, студ и поледици
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Среща на Николай Младенов с израелския президент и с премиера Нетаняху
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Паралелната държава във Венецуела: Ще саботират ли престъпните...
Чете се за: 04:17 мин.
По света
Аварии оставиха без ток над 500 домакинства в Кюстендилско и Плевенско
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Управителят на НОИ: Нито една пенсия не е намалена след...
Чете се за: 03:10 мин.
Общество
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ