Алберт Попов отпадна във втория манш на нощния слалом от Световната купа

Алберт Попов не успя да защити титлата си в нощния слалом от Световната купа, след като отпадна във втория манш на състезанието. След първия Попов бе в отлична стартова позиция за атака с 7 място и изоставане от 41 стотни от лидера.

Във втория заложи на максимален риск още от старта, но направи грешка. Малко преди първата междинна контрола отмина прекалено близо до една от вратите и колът остана между ските му, което автоматично сложи край на участието му.

Победата грабна олимпийският шампион от Пекин 2022 Клеман Ноел.