Носталгични технологии и ново роботакси бяха представени на технологични изложения

На голямо технологично изложение тази година една от най-интересните теми е носталгията, спомените от миналото. Представени бяха стари на вид експонати като ретро игри, пинбол машини и грамофони, но направени с нови технологии.

На друго изложение беше представено ново роботакси – електрическа кола, която се движи сама без шофьор. Роботаксито има специални сензори на покрива, които му помагат да вижда на всички страни. Вътре пътниците могат да контролират музиката, температурата и седалките чрез екрани. Колата вече се тества по истински пътища и може да започне да вози хора в голям американски град по-късно тази година.