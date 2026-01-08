Отпадат задачите от природните науки в НВО по математика след 7-и клас

Задачите с елементи от природните науки отпадат от Националното външно оценяване по математика след 7-и клас. Това обяви днес министърът на образованието в оставка Красимир Вълчев. Вчера стана ясно, че Административният съд в София е спрял изпълнението на заповедта на министъра, с която от тази година в теста по математика се въвеждаха шест задачи с елементи от физиката, химията, географията, биологията. Министърът каза, че за да има спокойствие в системата прави крачка назад.

Министърът в оставка Красимир Вълчев призна, че решението му за отмяна на шестте задачи с елементи от природните науки е продиктувано от определението на Административния съд в София. Министерството не обжалва, за да не се създаде несигурност и непредвидимост за седмокласниците.

Красимир Вълчев, министър на образованието и науката в оставка: "Ще има 24 задачи, които ще бъдат изцяло математически, няма да има задачи с елементи от природните науки, така както е било през предходните години. Нищо друго не променяме във формата, в съдържанието, в продължителността на изпита след седми клас. Правим го и предвид политическата ситуация."

Вълчев обясни, че при сегашната политическа ситуация най-вероятно няма да бъдат приети промените в Закона за училищното образование, които подкрепяха промените в изпита по математика.

Красимир Вълчев, министър на образованието и науката в оставка: "Най-разумното решение е ние да се откажем от това намерение. Правим минимална крачка назад, просто, защото и крачката напред беше минимална. Хаос няма. Единственото, което се е случило, е, че през тези месеци децата са решавали малко повече практически задачи."

Намерението на Просветното министерство беше именно чрез тези шест задачи с елементи от природните науки, учениците да се доближат до изискванията на изследването ПИЗА, по което България сериозно изостава. Родители на седмокласници обаче внесоха жалби в съда, че децата им нямат достатъчно време за подготовка по новия формат.

Снежана Стефанова, родител на седмокласничка: "Съвсем доскоро дори и учителите нямаха яснота точно какъв ще бъде изпитният формат, какви точно въпроси ще включва и притесняваше ме, че дъщеря ми няма да се чувства напълно подготвена да се яви на този изпит, което ще рефлектира и върху нейния резултат."

Как крачката назад обаче ще рефлектира в образователната система?

Диян Стаматов, председател на Съюза на ръководителите в системата на народната просвета: "Според нас това беше правилното прегрупиране, математика плюс още предмети, интегралният формат. Без съмнение това ще доведе до само задачи по математика, което едва ли е най-радостното за кандидатстващи след 7-и клас. Защото добавянето на допълнителни въпроси по биология, химия, география, щеше да даде възможност за по-голямо разнообразие от изпитни въпроси и естествено според мен за по-лек изпит."

Директори и учители смятат още, че интегралният изпит не би затруднил седмокласниците. Обясняват, че задачите са си математически, само в условията им има основни понятия като например електрически ток, време, скорост, киселинност. И че интегралния изпит е смислена промяна и все някога трябва да бъде въведен.

По темата работиха Елиана Димитрова, Мирела Дончева, Нели Ангелова