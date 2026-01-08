Опасно зимно време в Европа - наводнения, студ и поледици

Мразовито зимно време обхвана Западните Балкани и части от Европа и предизвика затруднения в нормалния ритъм на живот.

Температурите в Хърватия паднаха до минус 17 градуса, придвижването в Белград е със закъснения, големи райони от Косово все още са наводнени. Училищата там са затворени до 12 януари.

Наводненията в Албания взеха жертва.

Мощна буря премина през Истанбул и предизвика големи вълни и материални щети.

43 полета на летището в Брюксел бяха отменени.

Над 1000 пътници прекараха нощта на летището в Амстердам заради отменени 700 полета.

По атлантическия бряг на Франция тази вечер влиза в сила червен код за опасно време заради бурята „Горети“.