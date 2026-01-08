След пороя в Крумовградско: Разрушени мостове и пътища, хора откъснати от света

Наводненията в Крумовград и Кирково нанесоха сериозни щети, частичното бедствено положение остава

Разрушени мостове и пътища, населени места без ток и вода, но без пострадали хора

Разрушени мост и улици, населени места без електрозахранване и питейна вода, наводнени приземни етажи и земеделски площи – това е равносметката след проливните валежи в общините Крумовград и Кирково. Въпреки сериозните материални щети, данни за бедстващи или пострадали хора няма.

Днес на територията на община Крумовград беше обявен неучебен ден, а от утре учениците се връщат в класните стаи. Частичното бедствено положение в района остава в сила.

Една от най-тежко засегнатите точки е село Бук, където водната стихия е разрушила и отнесла над 600 метра от пътя. До населеното място в момента може да се стигне единствено пеша.

Местните жители разказват, че бедствието е дошло внезапно и с изключителна сила.

„Много страшно беше… дъжд без да спира. Наведнъж дойде, всичко изметна тука надолу. От втория етаж гледах, наблюдавах какво става. Аз съм на 70 години, не съм видял такова нещо в живота“, разказва Асан Амин.

Стихията е отнесла и автомобил на негов съсед.

„Гледам от прозореца, моля се на Господ и я обърна тука червената кола. На квадрат сигурно 150–160 литра имаше. Каквото намери, го нанесе – огради, каквото има край реката, всичко отиде“, казва Емин Хатиб и допълва: „Берекет версин пак. Няма пострадали хора или животни, само щети по имоти.“

Заради разрушен от водата мост 12 души в едната част на село Гривка са останали временно откъснати.

„Няма как в момента в река или дере, където тече вода, да влезе механизация. Чакаме да се оттече, за да се възстанови участъкът от около 15 метра от моста, който е разрушен и няма достъп за моторни превозни средства. Хората са спокойни, кметът на място поддържа връзка с тях“, обясни заместник-кметът на община Крумовград Абидин Хаджимехмед.

Критична ситуация е възникнала и в село Долно Черковище в сряда през нощта, след като придошлите води на река Арда застрашили двама души – баща и син, които извършвали изкопни дейности. Забелязвайки опасността, те се качили на багер и останали там с часове. На място били изпратени три екипа на пожарната от Хасково и две спасителни лодки, но силното течение не позволило незабавна намеса.

„Буквално за 15 минути успяхме да изключим мощностите на ВЕЦ-а на стената на язовир „Студен кладенец“. Това след около час и половина – два спомогна нивото на реката да спадне значително и двамата човека, които бедстваха, да могат самостоятелно да се измъкнат с багера от коритото на реката“, съобщи областният управител на Хасково д-р Стефка Здравкова.

През целия ден е продължило отводняването на пострадалите сгради в община Крумовград. Водоподаването в града е нарушено, а проблеми има и с електрозахранването, особено в квартал „Дружба“.

Жители на засегнатите райони описват ситуацията като изключително тежка.

„Няма вода, няма ток, страшно нещо е. Дървата са в мазетата, всичко е намокрено, всичко е във вода. Не знам как ще се оправи. От снощи сме така“, разказват хора от квартала.

От оперативния щаб в Крумовград уверяват, че аварийните екипи работят непрестанно за възстановяване на електрозахранването и трансформаторите, както и за нормализиране на водоснабдяването.