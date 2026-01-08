Започна отстраняване на авариите по ВиК мрежата след пороя в община Крумовград

След поройните дъждове в Източните Родопи започна поетапно възстановяване на водоснабдяването в община Крумовград, съобщиха от Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Наводнени помпени станции и активирали се свлачища доведоха до аварии във ВиК мрежата и прекъсване на водоподаването в редица населени места.

По разпореждане на министъра в оставка Иван Иванов "Български ВиК холдинг" е в постоянна координация с всичките 27 ВиК оператора в страната за готовността на екипите при аварийни ситуации. Най-сложна остава обстановката в област Кърджали, където за последните два дни валежите са надхвърлили 100 литра на квадратен метър.

След наводняването на помпената станция в Крумовград водоподаването е прекъснато единствено в града. Останалите пет населени места, които системата обслужва – Вранско, Полковник Желязово, Едрино, Овчари и Орех, се захранват от наличните водни обеми в резервоарите.

Наводнена е и машинната зала на помпена станция "Гулийка", която осигурява вода за селата Гулийка, Рогач, Каменка, Сливарка, Подрумче, Дъждовник и Пелин. Пускането на съоръжението ще започне след оттичане на водата и изсушаване на електрическите контактори.

Поради липса на достъп е преустановена работата на помпената станция в село Морянци. Без постоянно водоподаване остават и селата Звездел, Пазарци, Ауста и Джелепско в община Момчилград. Останалите населени места, захранвани от станция "Висока кула", получават вода от акумулираните резерви. Екипи на ВиК и EVN извършват постоянен мониторинг.

В село Шумнатица, община Кирково, е осигурено временно водоснабдяване от алтернативен източник. В ход е и подмяна на 400 метра водопровод. В област Хасково водоподаването вече е възстановено в районите на Ивайловград и Стамболово, но проблеми остават в няколко села.

Снимки: БТА

Паралелно с това продължават огледите по републиканската пътна мрежа в област Кърджали. Установени са повреди по асфалтовата настилка, срутвания и проблеми по мостови съоръжения. Предстои ограничаване или затваряне на участъци за тежкотоварен трафик с цел безопасност.