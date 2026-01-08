БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Над 100 литра дъжд на кв. метър: Какви са щетите след наводнението в Крумовградско

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 04:02 мин.
У нас
Разрушен мост, наводнени квартали и населени места без ток след проливните валежи

Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Проливни валежи с интензитет над 100 литра на квадратен метър за денонощие предизвикаха сериозни наводнения в общините Крумовград и Кирково. Стихията е нанесла значителни материални щети, чието пълно описване тепърва предстои. Наводнени са улици, земеделски земи, а водата е отнесла и мост, което е довело до временно откъсване на населени места.

Ситуацията в Крумовградско към момента остава усложнена. Валежите продължават, макар и с по-слаба интензивност, а в района се наблюдава и активна гръмотевична буря. Добрата новина е, че нивото на река Крумовица е започнало да спада, но въпреки това местните власти остават в повишена готовност. През нощта, около 3:00 часа, край село Аврен бурният вятър е съборил оранжерия. За щастие, при инцидента няма пострадали хора.

Абидин Хаджимехмед, зам.-кмет на Община Крумовград: "Екипи на електроразпределителното дружество, ВиК, общинската администрация и районната служба "Пожарна безопасност и защита на населението" очакват пълното оттичане на водата, за да започне реалната работа по отстраняване на авариите. Особено сериозно е положението с водоснабдяването, тъй като по поречието на река Крумовица всички помпени станции са били под вода. В момента водоснабдяването се осъществява единствено чрез резервни резервоари."

Най-сериозният проблем в момента в град Крумовград е липсата на електрозахранване в квартал "Дружба". Там мазетата на жилищните блокове остават наводнени, а електрическите табла са под вода, което възпрепятства възстановяването на тока. По данни от общината през нощта водата е достигала почти до парапетите и е заливала паркингите в района, като към момента нивото ѝ е спаднало, но рискът остава.

Вчера в щаба са обсъдили щетите по помпените станции и времето, необходимо за тяхното възстановяване. Общината е предприела действия за осигуряване на алтернативно електрозахранване. След направено проучване е установено, че ДПМ - Крумовград разполага с генератори с необходимата мощност – над 35 киловата, които могат да бъдат използвани за захранване на помпите веднага след оттичането на водата, без да се изчаква пълното възстановяване на електрическите табла, обясни заместник-кметът.

Сериозни щети са нанесени и на инфраструктурата извън града. Паднал мост с дължина около 15 метра е прекъснал достъпа до едно от населените места. Към момента там не може да бъде вкарана тежка механизация, тъй като водата все още се оттича по деретата и реките. Местните власти поддържат постоянна връзка с жителите на откъснатите райони. По информация от общината хората са спокойни и няма данни за застрашени животи.

Веднага след като валежите спрат и нивото на водата се понижи достатъчно, на терен ще бъде въведена наличната техника – както на общината, така и на частни фирми – за възстановяване на разрушената инфраструктура и разчистване на щетите. Към момента основната надежда на местните власти и жители остава времето да се подобри, за да започне реалното отстраняване на последствията от поройния дъжд.

Вижте повече в прякото включване на Златин Бояджиев

#населени места без ток #Крумовград #без ток и вода # частично бедствено положение #наводнение

