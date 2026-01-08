БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

В развитие

САЩ СРЕЩУ ВЕНЕЦУЕЛА

Делси Родригес: Има петно върху отношенията ни със САЩ

Джанан Дурал от Джанан Дурал
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:40 мин.
Запази

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио начерта пътна карта за Венецуела

Делси Родригес: Има петно върху отношенията ни със САЩ
Снимка: БТА/Архив
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Слушай новината

Временно изпълняващата длъжността президент на Венецуела Делси Родригес заяви, че върху отношенията със САЩ има "петно".

По думите ѝ, връзката между Вашингтон и Каракас е достигнала критично ниска точка, а плановете за търговия между двете държави не са нещо извънредно. Коментарът на Родригес идва след като Доналд Тръмп обяви, че е сключена сделка за над 2 млрд. долара, която ще позволи на САЩ да получат между 30 и 50 млн. барела венецуелски петрол.

Вашингтон обявиха и че започват поетапна отмяна на някои санкции, за да може венецуелски петрол да се търгува на световните пазари. Американският държавен секретар Марко Рубио начерта и пътна карта за Венецуела, която по думите му ще има три етапа.

Марко Рубио, държавен секретар на САЩ: "Първата стъпка е стабилизирането на страната. Не искаме да се стига до хаос. Втората фаза ще бъде възстановяване на Венецуела, както и гарантиране, че американски, западни и други компании ще имат достъп до венецуелския пазар. Ключово е да започне процес по помирение вътре във венецуелското общество, да бъде дадена амнистия на опозиционерите и да заработи отново гражданското общество. Третата стъпка, разбира се, ще бъде преход във властта."

# Делси Родригес #президент на Венецуела #Марко Рубио #Венецуела

Водещи новини

Лошо време: Рязко застудяване, силен вятър и снеговалежи
Лошо време: Рязко застудяване, силен вятър и снеговалежи
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Безсънна нощ в Крумовградско – остава в сила частичното бедствено положение Безсънна нощ в Крумовградско – остава в сила частичното бедствено положение
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
След стрелбата в Минеаполис – протести и сблъсъци с полицията След стрелбата в Минеаполис – протести и сблъсъци с полицията
Чете се за: 01:17 мин.
По света
Делси Родригес: Има петно върху отношенията ни със САЩ Делси Родригес: Има петно върху отношенията ни със САЩ
Чете се за: 01:40 мин.
По света
САЩ превзеха два танкера, свързани с Венецуела
Чете се за: 03:40 мин.
По света
Осигурени са услугите по чистотата в още 6 района на София
Чете се за: 03:55 мин.
У нас
Граматика на еврото: Има ли множествено число новата валута
Чете се за: 03:17 мин.
У нас
Очакват ни значителни валежи, на места и с гръмотевици
Чете се за: 03:17 мин.
У нас
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ