Делси Родригес: Има петно върху отношенията ни със САЩ
Държавният секретар на САЩ Марко Рубио начерта пътна карта за Венецуела
Временно изпълняващата длъжността президент на Венецуела Делси Родригес заяви, че върху отношенията със САЩ има "петно".
По думите ѝ, връзката между Вашингтон и Каракас е достигнала критично ниска точка, а плановете за търговия между двете държави не са нещо извънредно. Коментарът на Родригес идва след като Доналд Тръмп обяви, че е сключена сделка за над 2 млрд. долара, която ще позволи на САЩ да получат между 30 и 50 млн. барела венецуелски петрол.
Вашингтон обявиха и че започват поетапна отмяна на някои санкции, за да може венецуелски петрол да се търгува на световните пазари. Американският държавен секретар Марко Рубио начерта и пътна карта за Венецуела, която по думите му ще има три етапа.
Марко Рубио, държавен секретар на САЩ: "Първата стъпка е стабилизирането на страната. Не искаме да се стига до хаос. Втората фаза ще бъде възстановяване на Венецуела, както и гарантиране, че американски, западни и други компании ще имат достъп до венецуелския пазар. Ключово е да започне процес по помирение вътре във венецуелското общество, да бъде дадена амнистия на опозиционерите и да заработи отново гражданското общество. Третата стъпка, разбира се, ще бъде преход във властта."