Делси Родригес: Има петно върху отношенията ни със САЩ

Временно изпълняващата длъжността президент на Венецуела Делси Родригес заяви, че върху отношенията със САЩ има "петно".



По думите ѝ, връзката между Вашингтон и Каракас е достигнала критично ниска точка, а плановете за търговия между двете държави не са нещо извънредно. Коментарът на Родригес идва след като Доналд Тръмп обяви, че е сключена сделка за над 2 млрд. долара, която ще позволи на САЩ да получат между 30 и 50 млн. барела венецуелски петрол.

Вашингтон обявиха и че започват поетапна отмяна на някои санкции, за да може венецуелски петрол да се търгува на световните пазари. Американският държавен секретар Марко Рубио начерта и пътна карта за Венецуела, която по думите му ще има три етапа.