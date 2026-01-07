Защо САЩ имат интерес от черното злато на Венецуела?

Американският президент Доналд Тръмп многократно повтори, че наркотрафик е в основата на операцията във Венецуела. В същото време обаче самият той акцентира върху значимостта на венецуелския петрол и изтъква огромните приходи, които черното злато може да генерира. Съединените щати са сред страните в света, богати на залежи на петрол, но оказва се - не такъв, за какъвто се пригодени техните рафинерии. Тази нощ Тръмп обяви и ключова сделка с Каракас, която ще осигури на американската страна огромни количества суров петрол.

Сделка на стойност 2 млрд. долара, сключена броени дни след среднощната смяна на властта в Каракас. Съединените щати и временните власти във Венецуела са договорили между 30 и 50 млн. барела венецуелски петрол да бъдат доставени на американската страна. Според Доналд Тръмп планът ще влезе в сила незабавно, а венецуелското черно злато ще бъде превозвано с танкери директно до американски пристанища. Това означава и че ще бъдат отклонени петролни доставки, които до този момент бяха получавани от Китай.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Временните власти във Венецуела ще предадат на Съединените щати между 30 и 50 млн. барела висококачествен, санкциониран петрол. Този петрол ще бъде продаден на пазарна цена, а парите ще бъдат контролирани от мен като президент на САЩ, за да гарантирам, че ще бъдат използвани в полза на народа на Венецуела и на САЩ".

Изчислява се, че петролните запаси на Венецуела са най-малко 300 млн. барела. Заради строгите санкции обаче от години добивите са изключително ниски. Преработката на тежкия суров петрол е скъпа и трудна, а в момента инфраструктурата във венецуелските рафинерии е силно амортиризирана.

След Венецуела по богатство на петролни залежи се нарежда Саудитска Арабия. Съединените щати са на 9 място с 45 млн. барела.

В последните години се наблюдава значителен ръст на добива на американски компании, огромни са и продажбите на суров петрол. Именно тук, според експерти, е разковничето и основният мотив на Доналд Тръмп да насочи поглед към Венецуела.

С фракинг може и да се добиват огромни количества, но става дума за по-лекия вид суров петрол.

А почти всички американски рафинерии са пригодени за преработка на твърд суров петрол - с какъвто Венецуела разполага в изобилие. Другите две държави, богати на залежи на твърд суров петрол са Канада и Русия.

"Всичко е заради петрола" казват обикновени венецуелци, но подобно е мнението на лидери както в Европа, така и в Латинска Америка.

Педро Санчес, премиер на Испания: "Операцията в Каракас постави опасен прецедент, който ни напомня атаки от миналото и който тласка света към изпълнено с несигурност бъдеще, в което са възможни инвазии, водени от жаждата за петрол." Роса Виявисенсио, външен министър на Колумбия: "Целият конфликт е свързан с икономически интереси - нуждата от петрол за американската икономика, която е захранвана от полезни изкопаеми."

Според експерти, въпреки гръмката заявка на Тръмп, че Вашингтон ще възстанови венецуелската петролна инфраструктура, то това ще струва десетки милиарди долари и ще е нужно близо десетилетие преди евтиното черно злато от Венецуела да потече към рафинериите в Съединените щати.