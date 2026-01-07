НАСА подготвя нов полет с хора около Луната след повече от 50 години пауза. През 2026 г. четирима астронавти ще полетят към Луната в мисията „Артемида II“. Това ще бъде първото такова пътуване от 1972 г. насам.

Астронавтите няма да кацат на Луната. Те ще я обиколят и ще проверят дали космическия кораб работи безопасно по време на полет в дълбокия космос. Мисията ще продължи около 10 дни и е важна стъпка към бъдещи полети до Луната и Марс.

Полетът ще бъде излъчван на живо и ще може да бъде гледан по целия свят.