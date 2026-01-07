Поетесата и активистка Аманда Горман стана посланик на УНИЦЕФ

Младата поетеса Аманда Горман, която стана известна с вдъхновяващите си стихове за надежда и равенство, вече ще помага на УНИЦЕФ в грижата за децата по света. Като посланик Аманда ще говори за правото на всяко дете да има образование, здраве и безопасен дом.

Тя вярва, че думите имат силата да променят света и иска чрез поезията си да даде глас на децата, които не винаги биват чути. От УНИЦЕФ казват, че изборът ѝ е знак, че младите хора могат да бъдат истински герои и да помагат за по-добро бъдеще.