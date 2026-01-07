БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Марс и Венера се подреждат в рядко астрономическо явление

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:02 мин.
Деца
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Тази вечер небето предлага рядко астрономическо подреждане. Планетите Меркурий, Венера и Марс се подреждат в една и съща линия със Слънцето. Подобно явление не е наблюдавано от близо 6 години, а следващата възможност ще бъде чак през 2038 г.

Въпреки че подреждането не може да се види директно поради близостта до Слънцето, Иван Иванов от Варненската обсерватория обяснява, че подобни явления се получават, когато планетите изглеждат близо една до друга от гледна точка на Земята, въпреки, че реално са на огромни разстояния.

Тази вечер любителите на небето все пак ще могат да наблюдават други планети. Сатурн, ниско над западния хоризонт, а по-късно и Юпитер, който се вижда добре след 22:00 ч. Луната също ще изгрее по-късно, вече в намаляваща фаза.

Последвайте ни

ТОП 24

Д-р Николова: Грипът не се лекува с антибиотик и имуностимуланти
1
Д-р Николова: Грипът не се лекува с антибиотик и имуностимуланти
Американски военни превзеха петролния танкер "Маринера"
2
Американски военни превзеха петролния танкер "Маринера"
Мъж от Шумен успя да пазарува с фалшиво евро (СНИМКИ)
3
Мъж от Шумен успя да пазарува с фалшиво евро (СНИМКИ)
Продажбата на "Лукойл": Американски компании с интерес да купят петролния гигант
4
Продажбата на "Лукойл": Американски компании с интерес да...
Двама пострадали след челна катастрофа на Орлов мост
5
Двама пострадали след челна катастрофа на Орлов мост
ЕК дава 40 000 безплатни билети на млади хора по случай 40-годишнината на Шенген
6
ЕК дава 40 000 безплатни билети на млади хора по случай...

Най-четени

Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
1
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
Почина великият Димитър Пенев
2
Почина великият Димитър Пенев
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро
3
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
4
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
Конспирациите и еврото: За дяволските знаци и златния резерв
5
Конспирациите и еврото: За дяволските знаци и златния резерв
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат пациентите?
6
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат...

Още от: У нас

Марко Хиетала от Nightwish се завръща в България
Марко Хиетала от Nightwish се завръща в България
Американска норка намери нов дом в Софийския зоопарк Американска норка намери нов дом в Софийския зоопарк
Чете се за: 00:32 мин.
Български късометражен филм спечели награди на фестивал в Холивуд Български късометражен филм спечели награди на фестивал в Холивуд
Чете се за: 00:40 мин.
МОН публикува учебния календар за 2026 г. МОН публикува учебния календар за 2026 г.
Чете се за: 00:22 мин.
Отбелязваме един от най-обичаните зимни празници – Ивановден Отбелязваме един от най-обичаните зимни празници – Ивановден
Чете се за: 00:20 мин.
Новините 07.01.2026 г. Новините 07.01.2026 г.
Чете се за: 04:55 мин.

Водещи новини

Частично бедствено положение в Крумовград заради проливни дъждове
Частично бедствено положение в Крумовград заради проливни дъждове
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Шофьорите да тръгват с готови за зимни условия автомобили Шофьорите да тръгват с готови за зимни условия автомобили
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Осигурени са услугите по чистотата в още 6 района на София Осигурени са услугите по чистотата в още 6 района на София
Чете се за: 03:55 мин.
У нас
Изплащането на първите пенсии в евро ще продължи до 20 януари Изплащането на първите пенсии в евро ще продължи до 20 януари
Чете се за: 05:05 мин.
У нас
Граматика на еврото: Има ли множествено число новата валута
Чете се за: 03:17 мин.
У нас
Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за...
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Паркът за мечки в Белица - една от безсмъртните каузи на Брижит Бардо
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
САЩ превзеха два танкера, свързани с Венецуела
Чете се за: 03:40 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ