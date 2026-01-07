Марс и Венера се подреждат в рядко астрономическо явление

Тази вечер небето предлага рядко астрономическо подреждане. Планетите Меркурий, Венера и Марс се подреждат в една и съща линия със Слънцето. Подобно явление не е наблюдавано от близо 6 години, а следващата възможност ще бъде чак през 2038 г.

Въпреки че подреждането не може да се види директно поради близостта до Слънцето, Иван Иванов от Варненската обсерватория обяснява, че подобни явления се получават, когато планетите изглеждат близо една до друга от гледна точка на Земята, въпреки, че реално са на огромни разстояния.

Тази вечер любителите на небето все пак ще могат да наблюдават други планети. Сатурн, ниско над западния хоризонт, а по-късно и Юпитер, който се вижда добре след 22:00 ч. Луната също ще изгрее по-късно, вече в намаляваща фаза.