Олимпийският огън продължава обиколката си из Италия.

Олимпийски огън
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Започна обратното броене до старта на зимните Олимпийски игри в Милано и Кортина д'Ампецо. По-малко от месец ни дели до началото на форума, който по традиция ще се излъчва по БНТ.

Междувременно Олимпийският огън продължава обиколката си из Италия.

Стартът на Олимпийската щафета през новата година бе в Апенините, където факелът беше свален по склоновете на висок хълм от скиори. След това Олимпийският огън посети датиращата от 10-ти век крепост „Калашо“ в областта Абруцо, за да акостира в снежна Болоня, отбелязвайки един месец до церемонията по откриването на стадион „Сан Сиро“ в Милано на 6-ти февруари.

От своя страна Международният Олимпийски комитет представи късометражен филм, озаглавен „Тиамо“, който да подсиля емоциите преди форума и да накара зрителите да се влюбят в Италия.

Подробности вижте във видеото!

