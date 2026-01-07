След решението в Париж Макрон и Стармър с подробности за изпращането на военни в Украйна

Все още няма ясен отговор от партньорите дали Украйна ще бъде защитена при евентуална нова руска агресия, твърди украинският президент Володимир Зеленски. Вчера след среща на 30 лидери от т.нар. Коалиция на желаещите Франция и Великобритания се договориха да изпратят войски в Украйна след подписването на мир, а днес лидерите на двете държави обясниха какво точно е договорено.

Има воля, но всичко трябва да е юридически задължаващо, каза Зеленски от Кипър, където е за откриването на европейското председателство.

Володимир Зеленски, президент на Украйна: "Докато нямаме такива гаранции за сигурност, правно обвързващи, подкрепени от парламентите, от Конгреса на САЩ, на този въпрос не може да се отговори. И дори да има, все пак трябва да разчитаме предимно на собствените си сили."

Френските военни в Украйна ще бъдат "няколко хиляди", но няма да се сражават, а ще стъпят в страната след като има мир. Това заяви френският президент Еманюел Макрон. По думите му по време на вчерашната среща на т.нар. Коалиция на желаещите, американците са казали точно какво са готови да направят, и това, според Макрон, е промяната от последните седмици.

Еманюел Макрон, президент на Франция: "Американците ще ръководят операцията по т.нар. "мониторинг на прекратяването на огъня". Те ще следят дали границите се нарушават."

В Париж днес се проведе поредният тур преговори между украински, европейски и американски представителите. По думите на Рустем Умеров - секретар на Националния съвет за сигурност и отбрана на Украйна, са обсъдени ключови елементи за мисиите на чуждестранните сили, както и ролята на украинската армия. Във Великобритания - всяко решение за разполагане на военни в Украйна, след като има мирно споразумение, ще бъде съгласувано с парламента.

Киър Стармър, министър-председател на Великобритания: "Ще инициирам дебат, за да могат всички депутати да знаят какво точно правим, да представят гледните си точки и след това да гласуваме по този въпрос, което според мен е правилната процедура в подобна ситуация."

Премиерът в оставка Росен Желязков също участва в срещата на Коалицията на желаещите и каза, че страната ни подкрепя усилията за мир.

Росен Желязков, премиер на България в оставка: "България, така както е решението на НС ще участва в домейна "Безопасност по море" с Румъния и Турция в зоните, в които ще оперира, както и към момента с противоминната група. Нашето участие ще бъде съобразено с решението на Народното събрание и в онези сфери и аспекти, в които България има капацитет и потенциал да допринесе за европейската сигурност."

На фона на продължаващите дипломатически совалки, размяната на удари между Украйна и Русия продължава.