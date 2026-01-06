Париж, Лондон и Киев подписаха съвместна декларация за намерения за бъдещо разполагане на сили в Украйна

Великобритания и Франция ще изпратят своите части в Украйна в случай на мирно споразумение с Русия. Това стана ясно след среща на Коалицията на желаещите в Париж по гаранции за сигурността на Киев. Британският премиер Киър Стармър съобщи, че подписаната там декларация за намерение отваря възможност за правна рамка за сътрудничество на британски, френски и други партньорски части на украинска земя. България беше представена от премиера в оставка Рошен Желязков.

Украинският лидер Володимир Зеленски определи договореното в Париж като огромна стъпка напред. Американските посредници заявиха, че днешният ден бележи много много голям крайъгълен камък с реални предпазни механизми срещу нова руска инвазия.

Стиф Уиткоф, специален пратеник на САЩ: "Смятаме, че до голяма степен сме приключили с протоколите за сигурност, които са важни, за да може народът на Украйна да знае, че когато това приключи, то свършва завинаги. Но също така смятаме, че сме много, много близо до завършването на толкова стабилно споразумение за просперитет, каквото която и да е държава никога не е виждала, излизайки от подобни конфликти."

На форума беше приета парижка декларация, която полага основите на гаранциите за сигурност на Украйна и Европа. САЩ ще осигурят мониторинг и верификация по изпълнението на мирните споразумения. Участниците от Коалицията на желаещите ще гарантират повишаване на устойчивостта на въоръжените сили на Украйна за възпиране на евентуални враждебни действия след постигането на мир.

Володимир Зеленски, президент на Украйна: "Важно е днес Коалицията да разполага със съществени документи. Това не са просто думи. Има конкретно съдържание, съвместна декларация на всички страни от коалицията и тристранна декларация на Франция, Великобритания и Украйна." Киър Стармър, премиер на Великобритания: "Важно е, че започваме годината така, европейски и американски съюзници рамо до рамо с президента Зеленски, отстояващи мира. И ние сме по-близо до тази цел от всякога. Но, разбира се, най-трудните стъпките първа предстоят."

Германия ще продължи своя принос в политически, финансов и военен аспект, посочи канцлерът Фридрих Мерц.

Фридрих Мерц, канцлер на Германия: "Това може, например, да включва разполагане на сили за Украйна на съседна територия на НАТО след прекратяване на огъня."

Постигането на най-справедлив мир е трудно решение, но не трябва да има фалшив мир посочи след форума българският премиер в оставка Росен Желязков. Той изтъкна, че страната ни подкрепя усилията на американския президент Доналд Трамп и неговия екип за спиране на огъня и за постигане на устойчив мир.

Росен Желязков, премиер в оставка на България: "България, така както и съобразно решението на Народното събрание, ще участва в домейна "Безопасност по море" с Румъния и с Турция в зоните, в които ще оперира както и към момента с противоминната група. Нашето участие ще бъде съобразено с решението на Народното събрание и в онези сфери и аспекти, в които България има капацитет и потенциал да допринесе за общо европейската сигурност."

Полша обяви, че е постигнато трансатлантическо единство по Украйна. Премиерът Доналд Туск изключи страната му да изпрати военен контингент, но очерта важен принос.

Доналд Туск, премиер на Полша: "Полското участие в гарантиране на действията на всички страни, които ще подкрепят Украйна, ще бъде значително. Ще бъде малко недискретен и ще кажа, че Полша ще бъде водеща страна по тези логистични и организационни въпроси."

Украински и американски представители имат някои идеи за справяне с териториалния проблем по време на преговорите с Русия, отбелязва Зеленски.