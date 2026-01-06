Коалицията на желаещите обсъждат гаранции за сигурността на Украйна

Първа ключова среща за Украйна в новата 2026 година. Френският президент Еманюел Макрон прие украинския лидер Володимир Зеленски и други важни съюзници в рамките на усилията за договаряне на гаранции за сигурност за Киев в случай на прекратяване на огъня с Русия. В Париж се събраха държавни и правителствени ръководители на повече от 30 страни, обединени в т.нар. Коалиция на желаещите. В срещата участват и американските представители Стив Уиткоф и Джаред Къшнър. България е представена от премиера в оставка Росен Желязков.

Очаква се Коалицията на желаещите да потвърди, че бъдещи многонационални сили в Украйна ще имат американска подкрепа в случай на руско нападение след евентуално примирие. Това предвижда проектодекларация от форума в Париж, цитирана от Франс прес. Според текста лидерите изразяват готовност да предоставят на Украйна "политически и правно обвързани гаранции", които ще бъдат активирани при влизането в сила на бъдещо прекратяване на огъня.

Засега не се знае дали американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър ще сложат подписи под документа.

В случай на прекратяване на огъня е предвиден "механизъм за проверка" под наблюдението на американската страна с "участие" на членове на Коалицията на желаещите, се казва в неокончателния текст. Многонационалните сили за Украйна няма да наблюдават примирието, а "ще подкрепят възстановяването на въоръжените сили на Киев и възпирането на нови руски нападения. Силите ще бъдат "ръководени от европейците", но с "американско участие" в "разузнаването и логистиката" и при американски ангажимент за подкрепа в случай на нападение.

Подробностите трябва да бъдат "финализирани". В Париж ще заработи координационен щаб между Коалицията, САЩ и Украйна. Коалицията на желаещите заседава под сянката на американските силови действия срещу Венецуела, заявката на Вашингтон за завръщане към доктрината от миналия век за доминация в Западното полукълбо и подновените намерения на Доналд Тръмп да анексира Гренландия. Френският домакин не би искал проблемът да измести фокуса от Украйна.

Доналд Туск, премиер на Полша: "Никой не може да очаква вземане на окончателно решение в Париж. Възможно е документите за обща американско-европейска позиция да бъдат подписани през следващите дни, вероятно във Вашингтон. Въпросът остава отворен. Няма съмнение, че Гренландия също ще бъде непредвидена и непланирана тема. Нито един член на НАТО не трябва да напада или заплашва друг член на Алианса. В противен случай той би загубил смисъла си, ако се стигне до конфликт или агресивни действия в рамките на Пакта".

Нерешените въпрос за прекратяване на огъня засягат териториалните отстъпки, изисквани от Киев. На фона на бавно настъпление на бойното поле през последните месеци, Русия не е склонна да се откаже от контрол над целия Донбас.

Москва е твърдо против идеята за временно прекратяване на огъня и дори засили ударите си, особено срещу украинската енергетика в разгара на зимата. Украйна отговаря с дронове срещу рафинерии и складове за нефт.