БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Президентът Радев: Възнамерявам най-скоро да връча...
Чете се за: 01:17 мин.
Една трета от левовете в обращение са изтеглени от БНБ
Чете се за: 02:42 мин.
Първите пенсии в евро: Над 2 млн. души ще получат парите...
Чете се за: 01:02 мин.
На Богоявление в Калофер – хвърлиха кръста в река...
Чете се за: 03:02 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Коалицията на желаещите обсъждат гаранции за сигурността на Украйна

Мартин Гицов от Мартин Гицов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:52 мин.
По света
Запази

България е представена от премиера в оставка Росен Желязков

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Първа ключова среща за Украйна в новата 2026 година. Френският президент Еманюел Макрон прие украинския лидер Володимир Зеленски и други важни съюзници в рамките на усилията за договаряне на гаранции за сигурност за Киев в случай на прекратяване на огъня с Русия. В Париж се събраха държавни и правителствени ръководители на повече от 30 страни, обединени в т.нар. Коалиция на желаещите. В срещата участват и американските представители Стив Уиткоф и Джаред Къшнър. България е представена от премиера в оставка Росен Желязков.

Очаква се Коалицията на желаещите да потвърди, че бъдещи многонационални сили в Украйна ще имат американска подкрепа в случай на руско нападение след евентуално примирие. Това предвижда проектодекларация от форума в Париж, цитирана от Франс прес. Според текста лидерите изразяват готовност да предоставят на Украйна "политически и правно обвързани гаранции", които ще бъдат активирани при влизането в сила на бъдещо прекратяване на огъня.

Засега не се знае дали американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър ще сложат подписи под документа.

В случай на прекратяване на огъня е предвиден "механизъм за проверка" под наблюдението на американската страна с "участие" на членове на Коалицията на желаещите, се казва в неокончателния текст. Многонационалните сили за Украйна няма да наблюдават примирието, а "ще подкрепят възстановяването на въоръжените сили на Киев и възпирането на нови руски нападения. Силите ще бъдат "ръководени от европейците", но с "американско участие" в "разузнаването и логистиката" и при американски ангажимент за подкрепа в случай на нападение.

Подробностите трябва да бъдат "финализирани". В Париж ще заработи координационен щаб между Коалицията, САЩ и Украйна. Коалицията на желаещите заседава под сянката на американските силови действия срещу Венецуела, заявката на Вашингтон за завръщане към доктрината от миналия век за доминация в Западното полукълбо и подновените намерения на Доналд Тръмп да анексира Гренландия. Френският домакин не би искал проблемът да измести фокуса от Украйна.

Доналд Туск, премиер на Полша: "Никой не може да очаква вземане на окончателно решение в Париж. Възможно е документите за обща американско-европейска позиция да бъдат подписани през следващите дни, вероятно във Вашингтон. Въпросът остава отворен. Няма съмнение, че Гренландия също ще бъде непредвидена и непланирана тема. Нито един член на НАТО не трябва да напада или заплашва друг член на Алианса. В противен случай той би загубил смисъла си, ако се стигне до конфликт или агресивни действия в рамките на Пакта".

Нерешените въпрос за прекратяване на огъня засягат териториалните отстъпки, изисквани от Киев. На фона на бавно настъпление на бойното поле през последните месеци, Русия не е склонна да се откаже от контрол над целия Донбас.

Москва е твърдо против идеята за временно прекратяване на огъня и дори засили ударите си, особено срещу украинската енергетика в разгара на зимата. Украйна отговаря с дронове срещу рафинерии и складове за нефт.

#коалиция на желаещите #войната в Украйна

Последвайте ни

ТОП 24

Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат пациентите?
1
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат...
Една трета от левовете в обращение са изтеглени от БНБ
2
Една трета от левовете в обращение са изтеглени от БНБ
Празнуваме Богоявление! Честит Йордановден!
3
Празнуваме Богоявление! Честит Йордановден!
Първите пенсии в евро: Над 2 млн. души ще получат парите си в новата валута
4
Първите пенсии в евро: Над 2 млн. души ще получат парите си в...
Левовете в евро: Има ли проблеми при смяната на валутата в пощенските клонове?
5
Левовете в евро: Има ли проблеми при смяната на валутата в...
На Богоявление в Калофер – хвърлиха кръста в река Тунджа
6
На Богоявление в Калофер – хвърлиха кръста в река Тунджа

Най-четени

Почина великият Димитър Пенев
1
Почина великият Димитър Пенев
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
2
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
Моите въпроси за €: Ще може ли да се внасят левове по сметка чрез банкомат след 01.01.2026 г.?
3
Моите въпроси за €: Ще може ли да се внасят левове по сметка...
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро
4
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро
Конспирациите и еврото: За дяволските знаци и златния резерв
5
Конспирациите и еврото: За дяволските знаци и златния резерв
"Ненужните стотинки за така нужните каузи" - читалище с призив за монети
6
"Ненужните стотинки за така нужните каузи" - читалище с...

Още от: Европа

В капана на зимата: Транспортен хаос и прекъсвания на тока в Европа
В капана на зимата: Транспортен хаос и прекъсвания на тока в Европа
Росен Желязков пристигна в Париж за участие в срещата на Коалицията на желаещите Росен Желязков пристигна в Париж за участие в срещата на Коалицията на желаещите
Чете се за: 00:52 мин.
Гренландия принадлежи на своя народ: Европейските лидери със съвместно изявление Гренландия принадлежи на своя народ: Европейските лидери със съвместно изявление
Чете се за: 00:55 мин.
Турски кораб заседна в Керченския проток, няма пострадали Турски кораб заседна в Керченския проток, няма пострадали
Чете се за: 00:47 мин.
В капана на лошото време: Транспортен хаос в Нидерландия В капана на лошото време: Транспортен хаос в Нидерландия
Чете се за: 00:47 мин.
В търсене на мир в Украйна: Коалицията на желаещите се среща в Париж В търсене на мир в Украйна: Коалицията на желаещите се среща в Париж
Чете се за: 00:57 мин.

Водещи новини

Засилено полицейско присъствие около пощите и банките в първия ден на пенсиите в евро
Засилено полицейско присъствие около пощите и банките в първия ден...
Чете се за: 03:32 мин.
България и еврото
Как институциите виждат първите дни на еврото у нас и с какви проблеми се сблъскват хората Как институциите виждат първите дни на еврото у нас и с какви проблеми се сблъскват хората
Чете се за: 04:37 мин.
България и еврото
Президентът Радев призова партиите да изпълнят обещанията за ремонт на изборното законодателство Президентът Радев призова партиите да изпълнят обещанията за ремонт на изборното законодателство
Чете се за: 03:50 мин.
У нас
На Богоявление: В цялата страна спазиха традицията за хвърлянето и спасяването на кръста На Богоявление: В цялата страна спазиха традицията за хвърлянето и спасяването на кръста
Чете се за: 03:32 мин.
У нас
След "ерата Мадуро": Кой ще реши съдбата на Венецуела
Чете се за: 04:00 мин.
По света
Коалицията на желаещите обсъждат гаранции за сигурността на Украйна
Чете се за: 03:52 мин.
По света
В капана на зимата: Транспортен хаос и прекъсвания на тока в Европа
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Калофер почете 178 години от рождението на Христо Ботев
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ