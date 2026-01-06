Как институциите виждат първите дни на еврото у нас и с какви проблеми се сблъскват хората

Процесът по приемане на еврото в България преминава гладко, с минимални нарушения от търговците и малко проблеми. Това отчетоха на първия си брифинг от Координационния център към Механизма за контрол на въвеждане на единната валута. От всички 4000 проверки, направени за пет дни, нарушенията са 7%.

В шестия ден, в който и еврото, и левът са официални платежни средства у нас, хората с монети за обмяна, които не успяват да ги сменят, стават все повече. В Бургас хора чакат с чанти, торби и сакове часове наред.

Ваня Тумбалова: "Тук са около 2000 лв. Това са фирмени пари, транспортна. Пътниците в момента си чистят парите през нас и съответно банките понеже не приемат, най-новото от вчера беше по 300 броя, но дори и 300 броя не ни взеха и затова се принуждаваме да дойдем тук да чакаме да ги махнем." Огнян Равнинов: "Работим с вендинг автомати и имаме много стотинки. Да, повече от 1000 лева са. Не става никъде другаде със стотинки такова количество. Нямат машини за броене." "Не знам колко часа беше, много време чакаме. Просто монетите искаме да си сменим, но връщат ни всички от банките. Те не искат стотинки, където и да отидем. И по магазините."

В магазините важи правилото клиентите да плащат само с до 50 броя монети. Търговски банки пък въведоха ограничение за броя монети, които могат да приемат. От Координационния център напомниха, че банките трябва да обменят без такси и без ограничения в сумите до края на юни.

Владимир Иванов, ръководител на Координационния център: "Становището на БНБ, доколкото знам, за тези суми, е, че това е недопустимо, да се правят неща извън нормативно определените, което е становище на всеки един правно грамотен човек. Така че изчакайте другата седмица подробна информация ще дадем и БНБ ще седят на масата."

От Асоциацията на банките обаче обясниха, че при големи количества монети клиентите могат да бъдат насочвани към специализирани касови центрове, разполагащи с монетоброячни машини. А за суми над 30 000 лева е необходима предварителна заявка от три работни дни. И още - от Асоциацията напомнят, че когато става дума за обмяна на левове търговските банки трябва да третират клиентите си и тези, които не са им клиенти, еднакво. Количеството евро банкноти и монети е достатъчно, посочиха още от там. Институциите, които отговарят за прехода от лев към евро, отчетоха, че над 36% от левовете вече са изтеглени от обращение.

Владимир Иванов, ръководител на Координационния център: "Очаква се основната част от наличните пари да бъде изтеглена през март 2026 година."

Само за първите пет дни на годината хиляди са проверките на НАП И КЗП, а налаганите санкции са в минимален размер, защото нарушенията били малки и за първи път.

Владимир Иванов, ръководител на Координационния център: "КЗП е извършила приблизително 4000 проверки, образувани са 275 административно-наказателни преписки, издадени са 80 броя наказателни постановления, и са сключени 1000 броя споразумения. Броят на констатираните нарушения представлява около 7% от извършените проверки. Наложените от КЗП санкции засега са в минимален размер. НАП - в началото на кампанията проверките по спазването на изискванията за формиране на цените са над 800 броя. 27 броя наказателни постановления на обща стойност 135 000 лева."

Властта благодари на търговците, които работят в полза на потребителя.

Христо Марков, изпълнителен директор на НАП: "Процентът на наложените санкции - това само ни дава повод, че нещата се движат добре т.е. не се стига до масови нарушения. Процентът е динамична величина, той може да е и 10 - 11%, в някои държави стига 40%, ако не се лъжа - Хърватия."

Владимир Иванов, ръководител на Координационния център: "Процесът по въвеждане на еврото върви нормално и доста по-гладко, отколкото се очакваше и в абсолютен противовес с това, което се вещаеше преди 31 декември. Проблемите са малки, няма място за паника и страх, особено за хората с определени заблуди."

Призоваваме всички български граждани да използва за обмяна на левове в евро търговските банки и съответно "Български пощи" като не търсят алтернативни начини, улични валутни сделки. Само за вчера в "Български пощи" са обменени близо 4 млн. лева.

По темата работиха Виолета Русенова и Елеана Цанова