БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Президентът Радев: Възнамерявам най-скоро да връча...
Чете се за: 01:17 мин.
Една трета от левовете в обращение са изтеглени от БНБ
Чете се за: 02:42 мин.
Първите пенсии в евро: Над 2 млн. души ще получат парите...
Чете се за: 01:02 мин.
На Богоявление в Калофер – хвърлиха кръста в река...
Чете се за: 03:02 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Доминиращият вид на планетата - по-силни или по-зависими ни прави изкуствения интелект?

Милен Атанасов от Милен Атанасов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 05:05 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Добре дошли на най-значимото технологично събитие в началото на годината - изложението за потребителска електроника в Лас Вегас. Мястото, където машини, роботи и всякакъв хардуер влиза в симбиоза с програми и чипове от най-ново поколение. Всичко това се случва под претекст, че ще улесни живота ни. Така е от години. И тази не прави изключение. Телевизорите стават все по-тънки, дизайнът - все по-лъскав и примамлив, а визията за нови уреди - все по-смела. В тазгодишното издание обаче има две различни и много показателни тенденции.

Мелиса Харисън, вицепрезидент на Асоциацията за потребителски технологии: "Преди няколко години говорехме за изкуствения интелект на теория, по теоретични начини, по които той може да се използва във всички различни категории, които имаме на изложението. Но тази година ще го видите в действие. Ще го видите от роботиката до дигиталното здравеопазване, до дигиталните близнаци, до неща, които се случват в индустриалния сектор, селскостопанския сектор, строителния сектор."

Той е навсякъде. Но не само неговото присъствие прави изложението по-различно. Начинът, по който го прилагаме, докато се опитваме да решим глобалните проблеми на планетата и основните потребности в живота на всеки човек поотделно, също е новост за голямото технологично събитие.

Гари Шапиро, изпълнителен директор на Асоциацията за потребителски технологии: "Това, от което съм развълнуван, е да видя решенията на големите проблеми, които светът има. Хората не трябва да гладуват. Производство на храни е важен елемент. Също така чист въздух, чиста вода, енергия. Това е нещо, върху което не сме се фокусирали преди. Тук не само имаме конференции за енергия, имаме компания от Корея, която показва как се правят по-малки ядрени реактори, които могат да бъдат поставени бързо навсякъде по света, за да осигурят енергията, от която се нуждаем за Изкуствен интелект. Също така роботиката е тук и е внушителна. Роботите са всякакви. Те могат да бъдат и домашни роботи, с които можете да се свържете, ако сте самотни, ако просто имате нужда от компания, помощ или предупреждение, ако паднете. Все повече и повече хуманоидни роботи са тук."

Като този. Може да споделяте с него. И колкото повече му разказвате за себе си, толкова повече той ще се учи. При желание изкуственият му интелект ще създаде специфична автобиография, която да изтеглите и ползвате. Не е ли идеално - да имате събеседник с вашите интереси и убеждения? Или пък този, който не изглежда агресивен, но може да гарантира повече сигурност за дома ви.

Джао Юси, продуктов мениджър: "Това е нашият робот за домашна сигурност с функции за общуване. Основната му функция е като хуманоидна камера за наблюдение на дома. Има камера на лицевата страна и екран на лицевата страна, а също така има лазерен сензор отгоре, така че може да сканира къщата ви, да локализира къде се намира и да отиде където е необходимо. Така че може да защити дома ви като охранителна камера."

Научната фантастика описва изкуствения интелект като свръхинтелект, който може да работи по-бързо и по-добре от хората и да го прави автономно. Засега обаче технологията се използва за много специализирани задачи - например в устройства, които превеждат езици по време на разговори, наблюдават здравословното състояние на хората или предоставят информация за обкръжението чрез интелигентни очила. Интелигентни машинки за подстригване дават заявка да заместят фризьорите, а масажните уреди от ново поколение - масажистите.

Дали всички тези изобретения ни правят по-можещи или по-зависими? Напълно възможно е учените скоро да се изправят пред ново предизвикателство - как да нарекат новата епоха, през която не човекът, а Изкуственият интелект вече ще е основната сила, влияеща върху вида, функционирането и еволюцията на планетата.

# изкуствен интелект #технологии

Последвайте ни

ТОП 24

Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат пациентите?
1
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат...
Една трета от левовете в обращение са изтеглени от БНБ
2
Една трета от левовете в обращение са изтеглени от БНБ
Празнуваме Богоявление! Честит Йордановден!
3
Празнуваме Богоявление! Честит Йордановден!
Първите пенсии в евро: Над 2 млн. души ще получат парите си в новата валута
4
Първите пенсии в евро: Над 2 млн. души ще получат парите си в...
Левовете в евро: Има ли проблеми при смяната на валутата в пощенските клонове?
5
Левовете в евро: Има ли проблеми при смяната на валутата в...
На Богоявление в Калофер – хвърлиха кръста в река Тунджа
6
На Богоявление в Калофер – хвърлиха кръста в река Тунджа

Най-четени

Тръмп за атаката срещу Путин: Едно е да обиждаш, друго е да атакуваш къщата му
1
Тръмп за атаката срещу Путин: Едно е да обиждаш, друго е да...
Карлос Насар е извън Топ 10 в анкетата за най-добър спортист на Международната асоциация на спортните журналисти
2
Карлос Насар е извън Топ 10 в анкетата за най-добър спортист на...
Почина великият Димитър Пенев
3
Почина великият Димитър Пенев
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
4
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
Моите въпроси за €: Ще може ли да се внасят левове по сметка чрез банкомат след 01.01.2026 г.?
5
Моите въпроси за €: Ще може ли да се внасят левове по сметка...
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро
6
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро

Още от: Наука и технологии

709 г. пр.н.е. - най-старото слънчево затъмнение, документирано от човечеството
709 г. пр.н.е. - най-старото слънчево затъмнение, документирано от човечеството
За първи път автопилот самостоятелно приземи самолет За първи път автопилот самостоятелно приземи самолет
Чете се за: 03:22 мин.
Суперлуна и метеорен поток ще се срещнат в януарското небе Суперлуна и метеорен поток ще се срещнат в януарското небе
6431
Чете се за: 03:07 мин.
"Климатът - горещата истина": Учени изследват родопския силивряк заради неговата сухоустойчивост "Климатът - горещата истина": Учени изследват родопския силивряк заради неговата сухоустойчивост
9447
Чете се за: 05:40 мин.
Учени търсят възможности за нови антибиотици сред съединения, съдържащи метали Учени търсят възможности за нови антибиотици сред съединения, съдържащи метали
9462
Чете се за: 04:22 мин.
Изкуственият интелект – помощник или заплаха за някои професии? Изкуственият интелект – помощник или заплаха за някои професии?
Чете се за: 03:47 мин.

Водещи новини

Росен Желязков пристигна в Париж за участие в срещата на Коалицията на желаещите
Росен Желязков пристигна в Париж за участие в срещата на Коалицията...
Чете се за: 00:52 мин.
По света
В капана на зимата: Транспортен хаос и прекъсвания на тока в Европа В капана на зимата: Транспортен хаос и прекъсвания на тока в Европа
Чете се за: 01:00 мин.
По света
18-годишен младеж извади кръста от водите на езерото в столичния квартал "Дружба" (СНИМКИ) 18-годишен младеж извади кръста от водите на езерото в столичния квартал "Дружба" (СНИМКИ)
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Гроздан Караджов проведе телефонен разговор с гръцкия си колега за блокадите на границата Гроздан Караджов проведе телефонен разговор с гръцкия си колега за блокадите на границата
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Президентът Радев призова партиите да изпълнят обещанията за ремонт...
Чете се за: 05:45 мин.
У нас
Една трета от левовете в обращение са изтеглени от БНБ
Чете се за: 02:42 мин.
Общество
Венецуела след Мадуро: Кoи са хората на САЩ в Каракас?
Чете се за: 04:30 мин.
По света
Калофер почете 178 години от рождението на Христо Ботев
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ