Доминиращият вид на планетата - по-силни или по-зависими ни прави изкуствения интелект?

Добре дошли на най-значимото технологично събитие в началото на годината - изложението за потребителска електроника в Лас Вегас. Мястото, където машини, роботи и всякакъв хардуер влиза в симбиоза с програми и чипове от най-ново поколение. Всичко това се случва под претекст, че ще улесни живота ни. Така е от години. И тази не прави изключение. Телевизорите стават все по-тънки, дизайнът - все по-лъскав и примамлив, а визията за нови уреди - все по-смела. В тазгодишното издание обаче има две различни и много показателни тенденции.

Мелиса Харисън, вицепрезидент на Асоциацията за потребителски технологии: "Преди няколко години говорехме за изкуствения интелект на теория, по теоретични начини, по които той може да се използва във всички различни категории, които имаме на изложението. Но тази година ще го видите в действие. Ще го видите от роботиката до дигиталното здравеопазване, до дигиталните близнаци, до неща, които се случват в индустриалния сектор, селскостопанския сектор, строителния сектор."

Той е навсякъде. Но не само неговото присъствие прави изложението по-различно. Начинът, по който го прилагаме, докато се опитваме да решим глобалните проблеми на планетата и основните потребности в живота на всеки човек поотделно, също е новост за голямото технологично събитие.

Гари Шапиро, изпълнителен директор на Асоциацията за потребителски технологии: "Това, от което съм развълнуван, е да видя решенията на големите проблеми, които светът има. Хората не трябва да гладуват. Производство на храни е важен елемент. Също така чист въздух, чиста вода, енергия. Това е нещо, върху което не сме се фокусирали преди. Тук не само имаме конференции за енергия, имаме компания от Корея, която показва как се правят по-малки ядрени реактори, които могат да бъдат поставени бързо навсякъде по света, за да осигурят енергията, от която се нуждаем за Изкуствен интелект. Също така роботиката е тук и е внушителна. Роботите са всякакви. Те могат да бъдат и домашни роботи, с които можете да се свържете, ако сте самотни, ако просто имате нужда от компания, помощ или предупреждение, ако паднете. Все повече и повече хуманоидни роботи са тук."

Като този. Може да споделяте с него. И колкото повече му разказвате за себе си, толкова повече той ще се учи. При желание изкуственият му интелект ще създаде специфична автобиография, която да изтеглите и ползвате. Не е ли идеално - да имате събеседник с вашите интереси и убеждения? Или пък този, който не изглежда агресивен, но може да гарантира повече сигурност за дома ви.

Джао Юси, продуктов мениджър: "Това е нашият робот за домашна сигурност с функции за общуване. Основната му функция е като хуманоидна камера за наблюдение на дома. Има камера на лицевата страна и екран на лицевата страна, а също така има лазерен сензор отгоре, така че може да сканира къщата ви, да локализира къде се намира и да отиде където е необходимо. Така че може да защити дома ви като охранителна камера."

Научната фантастика описва изкуствения интелект като свръхинтелект, който може да работи по-бързо и по-добре от хората и да го прави автономно. Засега обаче технологията се използва за много специализирани задачи - например в устройства, които превеждат езици по време на разговори, наблюдават здравословното състояние на хората или предоставят информация за обкръжението чрез интелигентни очила. Интелигентни машинки за подстригване дават заявка да заместят фризьорите, а масажните уреди от ново поколение - масажистите.

Дали всички тези изобретения ни правят по-можещи или по-зависими? Напълно възможно е учените скоро да се изправят пред ново предизвикателство - как да нарекат новата епоха, през която не човекът, а Изкуственият интелект вече ще е основната сила, влияеща върху вида, функционирането и еволюцията на планетата.