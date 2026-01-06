Жълт код за валежи, силен вятър и поледици в сряда

И днес максималните температури ще останат в широки граници, от 2° до 19°, в София - около 15°. В по-голямата част от страната ще бъде облачно, на места с превалявания от дъжд, главно в Северна и в планините от Югозападна България. Ще духа умерен, в източната половина от страната и на север от планините – временно силен южен вятър.

През нощта вятърът ще отслабне. Над източните райони ще бъде ясно, но в останалата част от страната ще бъде облачно и мъгливо, а на места в Югозападна България ще превалява дъжд. Температурите и утре ще останат в широки граници, минималните – от 0° и 14°, в София - около 5°, а максималните - между 2° и 17°, в София – около 11°. Ще бъде предимно облачно и ветровито. На много места в Западна и Централна България ще има валежи от дъжд.

В по-голямата част от страната ще продължи да духа умерен и силен южен вятър, но от северозапад ще започне да нахлува по-студен въздух и с понижението на температурите в Северозападна България ще има условия за образуване на поледици. Валежите ще продължат и през нощта срещу четвъртък, по-значителни в крайните южни райони от страната.

В планините ще продължи да духа силен и бурен югозападен вятър. Ще бъде с валежи, по-значителни в масивите от Южна България.

В четвъртък валежите ще продължат. Ще бъде ветровито. Температурите ще се понижават и в по-голямата част от страната дъждът ще премине в сняг. През нощта срещу петък валежите ще спрат, а в петък ще бъде слънчево, но с намалението на облачността минималните температури съществено ще се понижат и в цялата страна ще бъдат отрицателни.

В събота и неделя отново ще вали, през първия ден в източните и крайните южни райони – все още дъжд, но в неделя в цялата страна валежите ще са от сняг.