БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Георги Костадинов: В Левски има много потенциал, който все още не е разкрит

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:27 мин.
Български футбол
Запази

Футболистът на Левски е категоричен, че "сините" държат съдбата си в собствените си ръце.

Георги Костадинов: В Левски има много потенциал, който все още не е разкрит
Scroll left Scroll right
Слушай новината

В отбора на Левски има много потенциал, който все още не е разкрит, заяви капитанът на "сините" Георги Костадинов преди началото на подготовката за пролетния дял от българското първенство по футбол.

26-кратните шампиони ще играят контроли с унгарския Ниредхаза (13 януари), сръбския Войводина (17 януари), полския Заглембе (21 януари) и словашкия Тренчин (25 януари), а след прибирането си ще срещнат Вихрен (28 януари) в генерална репетиция.

"Най-важното е да се подготвим добре, за да успеем да покажем игрите от есента, а и дори една идея по-добри. В отбора има още много потенциал, който още не е разкрит, защото имаше много момчета с контузии през есента. Сигурен съм, че ако успеем да се предпазим от травми, ще покажем по-високо ниво. Треньорът вече работи една година с този отбор и разбираме неговите изисквания и идеи все по-добре", заяви Костадинов пред репортери на летището.

Левски започва зимната подготовка на първо място в класирането с актив от 44 точки и седем повече от ЦСКА 1948 и шампиона Лудогорец. "Сините" ще срещнат именно "орлите" в мача за Суперкупата на България на 3 февруари, след което ще играят с тях на 11 февруари за купата и на 4 март за първенството.

"Фланелката на Левски винаги тежи, но ние за това сме в този клуб. За мен това е благословия, защото не всеки футболист има възможността да играе пред такива фенове. Не трябва да се вглеждаме в статистики, а да работим ден за ден и както вече казах, да покажем минимум нивото от есента", допълни той.

Лудогорец ще има по-натоварена програма от Левски, тъй като ще играе и мачове в Лига Европа срещу шотландския Рейнджърс и френския Ница. Костадинов заяви, че какъвто и да бъде ефектът от това, "сините" държат съдбата си в собствените си ръце и само от тях зависи дали ще спечелят първа титла от 2009 насам.

"Това може да им повлияе както по негативен, така и по позитивен начин. Лудогорец е доказал, че може да играе на няколко фронта. Сериозен отбор са и няма какво да ги коментираме. Много добре знаем каква е конкуренцията от тях и от други отбори в челото на класирането. Най-важното е, че ние зависим от себе си. Гледаме в нашата паничка и трябва да се подготвим добре, за да се справим с всички предизвикателства, които ни предстоят. В Левски нямаш избор, освен да работиш и да растеш", завърши Костадинов.

Левски замина за Турция без нови попълнения, но вратарят Светослав Вуцов се завърна в групата. Той пропусна първата тренировка заради вирусно заболяване.

Вижте цялото интервю във видеото.

#Георги Костадинов

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Една трета от левовете в обращение са изтеглени от БНБ
1
Една трета от левовете в обращение са изтеглени от БНБ
Левовете в евро: Има ли проблеми при смяната на валутата в пощенските клонове?
2
Левовете в евро: Има ли проблеми при смяната на валутата в...
Първите пенсии в евро: Над 2 млн. души ще получат парите си в новата валута
3
Първите пенсии в евро: Над 2 млн. души ще получат парите си в...
България и еврото: Как се справят учениците с новата валута?
4
България и еврото: Как се справят учениците с новата валута?
Григор Димитров започна 2026 година с победа над Пабло Кареньо Буста
5
Григор Димитров започна 2026 година с победа над Пабло Кареньо Буста
На Богоявление: В цялата страна спазиха традицията за хвърлянето и спасяването на кръста
6
На Богоявление: В цялата страна спазиха традицията за хвърлянето и...

Най-четени

Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
1
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
Почина великият Димитър Пенев
2
Почина великият Димитър Пенев
Моите въпроси за €: Ще може ли да се внасят левове по сметка чрез банкомат след 01.01.2026 г.?
3
Моите въпроси за €: Ще може ли да се внасят левове по сметка...
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро
4
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро
Конспирациите и еврото: За дяволските знаци и златния резерв
5
Конспирациите и еврото: За дяволските знаци и златния резерв
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
6
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски

Още от: Видео

Найден Найденов: Всеки такъв мач за нас е важен, за да израстваме
Найден Найденов: Всеки такъв мач за нас е важен, за да израстваме
Мартин Иванов: За пореден път показахме, че България има волейбол и много млади талантливи волейболисти Мартин Иванов: За пореден път показахме, че България има волейбол и много млади талантливи волейболисти
Чете се за: 00:55 мин.
Гледайте нощния слалом в Мадона ди Кампильо на 7 януари по БНТ 3 Гледайте нощния слалом в Мадона ди Кампильо на 7 януари по БНТ 3
Чете се за: 00:45 мин.
Виктор Гичев: Трасето в Мадона ди Кампильо подхожда изключително на стила на каране на Алберт Попов Виктор Гичев: Трасето в Мадона ди Кампильо подхожда изключително на стила на каране на Алберт Попов
Чете се за: 04:22 мин.
Спортни новини 07.01.2026 г., 06:30 ч. Спортни новини 07.01.2026 г., 06:30 ч.
Последно сбогом с Димитър Пенев в Мировяне Последно сбогом с Димитър Пенев в Мировяне
Чете се за: 00:45 мин.

Водещи новини

Започна изплащането на първите пенсии в евро
Започна изплащането на първите пенсии в евро
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Опашки пред пощите в Бургас: Пенсионерите получават първите си пенсии в евро Опашки пред пощите в Бургас: Пенсионерите получават първите си пенсии в евро
Чете се за: 03:10 мин.
У нас
Ивановден е! Ивановден е!
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Жълт и оранжев код за опасно време в различни райони на страната Жълт и оранжев код за опасно време в различни райони на страната
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Последна почит към Брижит Бардо - Сен тропе се сбогува с кино иконата
Чете се за: 00:40 мин.
Европа
Тръмп иска да купи Гренландия, но не изключва и използването на...
Чете се за: 01:25 мин.
По света
Венецуела ще прехвърли петрол на САЩ
Чете се за: 01:00 мин.
По света
След срещата на "Коалицията на желаещите": САЩ се...
Чете се за: 01:45 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ