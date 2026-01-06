Георги Костадинов: В Левски има много потенциал, който все още не е разкрит

В отбора на Левски има много потенциал, който все още не е разкрит, заяви капитанът на "сините" Георги Костадинов преди началото на подготовката за пролетния дял от българското първенство по футбол.

26-кратните шампиони ще играят контроли с унгарския Ниредхаза (13 януари), сръбския Войводина (17 януари), полския Заглембе (21 януари) и словашкия Тренчин (25 януари), а след прибирането си ще срещнат Вихрен (28 януари) в генерална репетиция.

"Най-важното е да се подготвим добре, за да успеем да покажем игрите от есента, а и дори една идея по-добри. В отбора има още много потенциал, който още не е разкрит, защото имаше много момчета с контузии през есента. Сигурен съм, че ако успеем да се предпазим от травми, ще покажем по-високо ниво. Треньорът вече работи една година с този отбор и разбираме неговите изисквания и идеи все по-добре", заяви Костадинов пред репортери на летището.

Левски започва зимната подготовка на първо място в класирането с актив от 44 точки и седем повече от ЦСКА 1948 и шампиона Лудогорец. "Сините" ще срещнат именно "орлите" в мача за Суперкупата на България на 3 февруари, след което ще играят с тях на 11 февруари за купата и на 4 март за първенството.

"Фланелката на Левски винаги тежи, но ние за това сме в този клуб. За мен това е благословия, защото не всеки футболист има възможността да играе пред такива фенове. Не трябва да се вглеждаме в статистики, а да работим ден за ден и както вече казах, да покажем минимум нивото от есента", допълни той.

Лудогорец ще има по-натоварена програма от Левски, тъй като ще играе и мачове в Лига Европа срещу шотландския Рейнджърс и френския Ница. Костадинов заяви, че какъвто и да бъде ефектът от това, "сините" държат съдбата си в собствените си ръце и само от тях зависи дали ще спечелят първа титла от 2009 насам.

"Това може да им повлияе както по негативен, така и по позитивен начин. Лудогорец е доказал, че може да играе на няколко фронта. Сериозен отбор са и няма какво да ги коментираме. Много добре знаем каква е конкуренцията от тях и от други отбори в челото на класирането. Най-важното е, че ние зависим от себе си. Гледаме в нашата паничка и трябва да се подготвим добре, за да се справим с всички предизвикателства, които ни предстоят. В Левски нямаш избор, освен да работиш и да растеш", завърши Костадинов.

Левски замина за Турция без нови попълнения, но вратарят Светослав Вуцов се завърна в групата. Той пропусна първата тренировка заради вирусно заболяване.

Вижте цялото интервю във видеото.