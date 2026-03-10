БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Председателят на Държавия резерв Асен Асенов: Количествата горива у нас са налице, годни са за използване

При необходимост от освобождаване съхраняваните запаси от Държавния резерв могат да стигнат до пазара в рамките на между 5 и 15 работни дни

Снимка: БТА
Слушай новината

Количествата горива са налице, годни са за използване и държавата има начин да действа, ако се наложи. Това съобщи Асен Асенов, председател на Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" (ДАДРВЗ).

Асенов участва в извънредно заседание на Народното събрание, на което народните представители изслушват още заместник-министъра на финансите Станимир Михайлов, директора на Агенция "Митници" Георги Димов и особения търговски управител на "Лукойл Нефтохим Бургас" Румен Спецов относно готовността на държавата да осигури необходимите количества горива за населението и индустрията във връзка с кризата, предизвикана от блокадата на Ормузкия проток.

"При ежемесечното докладване към ЕК страната отчита 85 дена осигуреност от необходимите 90", докладва Асенов по отношение на запасите на горива у нас. "В количества към днешна дата това означава, че докладваме общо 1,7 млн. тона, от които около 780 141 тона са на територията на страната и към 222 220 тона на територията на други държави членки на ЕС".

Проверките досега показват наличието в цялост на количествата и на качеството на запазваните горива в страната, потвърдено е и наличието на количествата, съхранявани в други държави - членки на ЕС, от аналогични на Държавния резерв структури по места.

При необходимост от освобождаване съхраняваните запаси от Държавния резерв могат да стигнат до пазара в рамките на между 5 и 15 работни дни, а от чужбина между 15 и 45 дни, посочи Асен Асенов.

