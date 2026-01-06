Водосвет на бойните знамена на площад "Св. Александър Невски"

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Президентът Румен Радев прие почетния гвардейски строй, а патриарх Даниил отслужи тържествен водосвет

водосвет бойните знамена площад александър невски
Снимка: БТА
Слушай новината

На Богоявление на площад „Св. Александър Невски“ в София се провежда традиционния ритуал по водосвет на бойните знамена и знамената светини на Българската армия.

Президентът Румен Радев прие почетния гвардейски строй, а патриарх Даниил отслужи тържествен водосвет на бойните знамена, знамената светини и щандартите (бел.ред. персонализиран флаг) на българската армия.

На церемонията пред Паметника на незнайния войн присъстват военният министър Атанас Запрянов, началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов, кметът на София Васил Терзиев.

Снимки: БНТ и БТА

Държавният глава положи венец пред Паметника на незнайния войн.

#освещаване на бойни знамена # Богоявление #президентът Румен Радев

