Патриарх Даниил: Богоявление е свидетелство за проявата на Божията любов към човеците

Велик празник – Богоявление, проява на Божията любов, защото ние човеците сме буквално като овци без пастир. Няма човек, който да не си е задавал въпроса кой съм, защо живея, няма човек, който да не е искал Бог да му се открие и да го види. Това е отговор на този вложен за нас стремеж. И защо е проява на любов, защото Господ не ни е изоставил.

Това заяви патриарх Даниил на Йордановден преди началото на литургията в храм-паметника "Св. Александър Невски".