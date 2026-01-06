Празнуваме Богоявление! Честит Йордановден!

Празнуваме Боявление, или Йордановден – един от най-големите християнски празници. Той се свързва с Христовото кръщение във водите на река Йордан.

В храмовете в страната се извършва велик водосвет и освещаване на водата. Отслужва се Божествена света литургия. В цялата страна днес ритуално се хвърля кръст в близките водоеми, за да бъде осветена водата им.

Българският патриарх и софийски митрополит Даниил ще отслужи Света литургия за празника в храм-паметника "Свети Александър Невски". Тя ще започне в 9:00 часа, веднага след нея – в 11:00 часа пред Паметника на незнайния воин българският патриарх ще извърши и водосвет на бойните знамена и знамената светини на Българската армия.

По обяд на езерото в ж.к "Дружба" патриархът ще извърши и Велик водосвет, като ще хвърли кръста във водите на водоема. В Калофер отново ще се извие вече традиционното мъжко хоро в ледените води на Тунджа.