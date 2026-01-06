Президентът Радев: Възнамерявам най-скоро да връча мандата на първата по численост парламентарна група

Президентът Румен Радев заяви, че няма да изчака края на депутатската ваканция, за да връчи мандат за съставяне на правителство на най-голямата парламентарна група - ГЕРБ-СДС.

"Както знаете, партиите са още в почивка, но аз възнамерявам възможно най-скоро да връча мандат на първата по численост парламентарна група. Както и вие следяхте консултациите, партиите ясно заявиха, че не виждат повече живот в 51-вото НС, но и поеха ангажимент за законодателни промени, които да повишат доверието в изборния процес. Силно се надявам да го спазят, защото само след броени седмици народните представители ще потърсят доверието на избирателите, а нямат много време за тези законодателни промени, така че да се намали до максимум субективизмът в броенето и отчитането на гласовете", заяви пред журналисти президентът Румен Радев, след като прие почетния строй на представителните части на Българската армия преди богоявленския водосвет на бойните знамена, флаговете и знамената-светини на Българската армия.