30-годишният Иван Стоянов хвана Светия кръст в Бургас (СНИМКИ)

30-годишният Иван Стоянов хвана Светия кръст в Бургас. За него това е знак, че цялото му семейство ще бъде здраво през годината, в която очаква да му се роди момченце.

50 бяха участниците, които се включиха в ритуала тази година край Моста на брега на морето. Най-възрастният сред тях е на 73 г. Температурата на морската вода в Бургас е 10 градуса, а температурата на въздуха около 15 градуса. По-топлото и слънчево време събра хиляди зрители на ритуала.

От Община Бургас осигуриха топли кърпи и напитки за всеки, който дръзна да се хвърли в студените води на Черно море. Водолази от Военноморските сили провериха морското дъно за опасности и заедно със спасителен катер следиха за инциденти по време на ритуала.

Вижте още в прякото включване на Давид Сукнаров

снимки: БНТ