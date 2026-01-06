БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Една трета от левовете в обращение са изтеглени от БНБ
Чете се за: 02:30 мин.
Първите пенсии в евро: Над 2 млн. души ще получат парите...
Чете се за: 01:02 мин.
На Богоявление в Калофер – хвърлиха кръста в река...
Чете се за: 03:00 мин.

ЗАПАЗЕНИ

В развитие

БЪЛГАРИЯ В ЕВРОЗОНАТА

Първите пенсии в евро: Над 2 млн. души ще получат парите си в новата валута

Альоша Шаламанов от Альоша Шаламанов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:02 мин.
Запази

Те са превалутирани по курса на БНБ 1.95583

първите пенсии евро млн души получат парите новата валута
Снимка: илюстративна
Слушай новината

Над 2 милиона души ще получават пенсиите си в евро. Те са превалутирани по курса на БНБ 1.95583. Хората могат да видят каква е пенсията им в евро в обновения електронен портал на НОИ. В приемните на НОИ също предстои да могат да се правят справки за размера на пенсиите в новата валута.

Лиляна Самоковска, експерт в Дирекция "Пенсии", НОИ: "Размерите на пенсиите не се променя, тъй като единствено са превалутирани по фиксирания официален курс на лева към евро. Това е 1.95583. Винаги се превалутира с пълния фиксиран курс, с петте цифри след десетичната запетая като се закръглят размерите им по особен начин съгласно Закона за въвеждане на еврото в интерес на лицата. Това означава, че третия знак след десетичната запетая, когато е по-голям от нула се увеличава втория с една единица."

#еврото в България #пенсии в евро #изплащане на пенсии #пенсионери #НОИ

Водещи новини

Една трета от левовете в обращение са изтеглени от БНБ
Една трета от левовете в обращение са изтеглени от БНБ
Чете се за: 02:30 мин.
Общество
Първите пенсии в евро: Над 2 млн. души ще получат парите си в новата валута Първите пенсии в евро: Над 2 млн. души ще получат парите си в новата валута
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Празнуваме Богоявление! Честит Йордановден! Празнуваме Богоявление! Честит Йордановден!
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
На Богоявление в Калофер – хвърлиха кръста в река Тунджа На Богоявление в Калофер – хвърлиха кръста в река Тунджа
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Гръцките фермери продължават с пътните блокади
Чете се за: 01:52 мин.
По света
Отбелязваме 178 години от рождението на Христо Ботев
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Временният президент на Венецуела Делси Родригес предложи...
Чете се за: 01:22 мин.
По света
Ръст на болните от грип и остри респираторни инфекции в Бургаско
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ