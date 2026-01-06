Първите пенсии в евро: Над 2 млн. души ще получат парите си в новата валута

Над 2 милиона души ще получават пенсиите си в евро. Те са превалутирани по курса на БНБ 1.95583. Хората могат да видят каква е пенсията им в евро в обновения електронен портал на НОИ. В приемните на НОИ също предстои да могат да се правят справки за размера на пенсиите в новата валута.

Лиляна Самоковска, експерт в Дирекция "Пенсии", НОИ: "Размерите на пенсиите не се променя, тъй като единствено са превалутирани по фиксирания официален курс на лева към евро. Това е 1.95583. Винаги се превалутира с пълния фиксиран курс, с петте цифри след десетичната запетая като се закръглят размерите им по особен начин съгласно Закона за въвеждане на еврото в интерес на лицата. Това означава, че третия знак след десетичната запетая, когато е по-голям от нула се увеличава втория с една единица."