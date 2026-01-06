БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
На Богоявление в Калофер – хвърлиха кръста в река...
Електронният портал на НОИ вече осигурява достъп до всички справочни електронни услуги на едно място

от БНТ , Източник: БТА
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
електронният портал нои вече осигурява достъп всички справочни електронни услуги едно
Снимка: БТА/Архив
Единният портал за електронни услуги (ЕПЕУ) на Националния осигурителен институт (НОИ) вече е единна точка за предоставяне на административни и справочни услуги за парични обезщетения, помощи, пенсии и гарантирани вземания през интернет, съобщиха от пресцентъра на НОИ.

Необходима е само автентикация чрез всяко от наличните средства за електронна автентикация – Персонален идентификационен код (ПИК) на НОИ, ПИК на Националната агенция по приходите (НАП) и всички видове квалифициран електронен подпис (КЕП.) Не се изисква регистрация и/или въвеждане на допълнителни данни. В поле „Идентификатор“ се въвежда ЕГН/ЛНЧ.

Порталът предоставя достъп до Електронното осигурително досие, дава възможност да заявяване на електронни услуги след създаването на профил, както и достъп до портали за подаване на данни от задължени лица.

Информация относно електронните услуги на НОИ може да бъде получена от Контактния център на институцията на телефон 0 700 14 802.

До края на годината всички отделни електронни услуги поетапно ще бъдат изведени от експлоатация като самостоятелно работещи приложения, обявиха от НОИ в края на 2025 година.

