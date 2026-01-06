БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
100-метров български флаг ще бъде развят край язовир Николаевка

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Даниела Цекова
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
100-метров български флаг ще бъде пренесен от село Николаевка до близкия едноименен язовир за Богоявление. Малко по-късно там ще бъде отслужен и празничен водосвет. Най-смелите ще се хвърлят във водата на язовира, за да извадят кръста.

Валентин Георгиев - инициатор: „Честит празник на всички! За втора поредна година Община Суворово и Николаевка ще отпразнуват този български празник по този начин. Досега не е имало такова честване на Йордановден. За първи път миналата година го направихме. Този път общината го заложи в културния календар, за което съм благодарен на кмета на общината и общинска администрация. Приеха идеята и съвместно да отпразнуваме този празник.“

"Николаевка е малко селце. Прекрасно селце с много традиции. Тук има страшно много история. Хората са горди с това. И това, че този ден се отбелязва именно тук, това е много добре за самото населено място", допълни Валентин Георгиев.

Данаил Йорданов, кмет на Суворово: "Това е изключително важно за нашата община, тъй като по този начин запазваме традициите и така ги предаваме и на по-младите поколения."

Мария Атанасова, кмет на Николаевка: „Разбира се, че посрещам радушно тази идея. Аз чисто организационно съм се включила. Разбира се с подкрепата на кмета, по инициатива на Валентин Георгиев. В едни такива времена, тежки, сложни, трудни, всеки един празник в едно малко населено място е радост за душата. Хората приемат радостно идеята. Чрез Фейсбук, други страници, ги уведомяваме. Тук по клубове, пенсионерски, на центъра, като се видим ги уведомяваме."

След светата литургия в храм "Св. Атанасий" жителите и гостите на Николаевка ще отидат към брега на едноименния язовир и там ще бъде хвърлен Богоявленският кръст.

Варненският и Великопреславски митрополит Йоан ще хвърли кръста от първа буна на варненския плаж, където се очакват десетки мъже да се включат и да се хвърлят за изваждането на кръста.

Вижте прякото включване на Даниела Цекова

#Николаевка #100-метров български флаг # Богоявление #Йордановден

