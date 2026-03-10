Терзиев: Отлагането на доклада за транспортната мрежа поставя под риск 141 млн. евро европейско финансиране

Отлагането на доклада за транспортната мрежа поставя под риск 141 млн. евро европейско финансиране за електротранспорт, посочи столичният кмет Васил Терзиев, цитиран от пресцентъра на Столичната община.

По думите на Терзиев днес София е пропуснала възможност да кандидатства за тази сума европейско финансиране по Програма „Околна среда“, предназначено за инвестиции в нов електрически транспорт и модернизация на градската транспортна система. Кметът коментира отложения в транспортна комисия на Столичния общински съвет доклад за 24 промени в транспортната мрежа на София, които предвиждат нови тролейбусни линии, по-добри връзки между кварталите, по-малко прекачвания и по-надежден градски транспорт за гражданите.

Предложението за отлагане беше направено от общинския съветник Андрей Зографски („Спаси София“) и подкрепено от общинските съветници от икономическото мнозинство в комисията, ръководена от Иван Таков (БСП), се посочва в съобщението.

„София имаше възможност да направи следващата стъпка към модернизация на транспорта – с нов електрически подвижен състав и по-добра транспортна мрежа. Вместо това се стигна до отлагане на доклада без аргументи по същество“, заяви Терзиев.

Като аргумент за отлагането беше посочено, че общинските съветници не са имали време да се запознаят с документа. Фактите показват друго – докладът е внесен в Столичния общински съвет и разпределен към комисиите четири дни преди заседанието, съгласно установения ред, пише още в съобщението.

„Когато липсват аргументи по същество, най-лесният ход е да се блокира работата. Вместо разговор как да подобрим транспорта, отново видяхме политически инат“, коментира Терзиев.

Предложенията включват 24 промени в транспортната мрежа, които целят нови тролейбусни линии, по-добри директни връзки между кварталите, по-малко прекачвания, по-надежден градски транспорт, както и по-широко използване на електрически превозни средства.

Промените са свързани с инвестиции в нов подвижен състав, включително 75 нови тролейбуса и 50 електробуса, както и възможността София да кандидатства за 141 млн. евро европейско финансиране за развитие на електротранспорта.

Кметът подчерта, че подобряването на транспорта изисква системни решения и дългосрочна политика.