Отборът на Иран в опасност, футболистките не искат да се връщат у дома

Иранският отбор пристигна в Австралия за Купата на Азия за жени миналия месец преди началото на войната в Иран на 28 февруари. Официален списък с играчите включваше 26 състезателки плюс селекционера Джафари и други хора от щаба.

Поведението на отбора предизвика широко разпространени коментари и новинарско отразяване в Австралия, след като момичетата не изпяха иранския химн преди първия си мач срещу Република Корея.



Рано във вторник сутринта служители на австралийската федерална полиция транспортираха пет от жените от хотела в Голдкост на безопасно място, след като те подадоха молби за убежище.

Не беше ясно кога останалите състезателки трябва да напуснат Австралия, но пред хотела на отбора демонстранти коленичиха или легнаха пред бял автобус със затъмнени прозорци, за който се смяташе, че превозва останалата част от тима.

Протестиращите, някои от които носеха червени, бели и зелени дрехи или държаха ирански знамена отпреди революцията, се опитаха да предотвратят тръгването на автобуса от хотела, но това се забави едва с няколко минути. Някои скандираха „Спасете нашите момичета“ и „Моля, действайте сега“.

Отборът беше елиминиран от турнира през уикенда и се изправи пред перспективата да се върне в страна, подложена на бомбардировки.