Българският национален отбор по футбол за жени разгроми Гибралтар

Женският национален отбор на България по футбол победи Гибралтар с 5:0 като гост във втория си мач от група C2 на световните квалификации за Мондиал 2027.

Още във 2-ата минута България излезе напред с автогол на защитничка на домакините, след като Кристиана Караиванова центрира от ъглов удар. Срещата продължи в една посока и българките логично стигнаха до второ попадение, дело на Полина Ръсина в 39-ата минута след ново центриране на Караиванова.

Крайният резултат беше оформен в последните минути, като Димитра Иванова се разписа в 84-ата и в 85-ата минута.

В 92-ата домакините останаха с човек по-малко на терена, след червен картон на Селин Селециа. Крайното 5:0 оформи Ивана Найденова в 4-ата минута на добавеното време.

Българският отбор днес трябваше да излезе с екип от домакините в мача, след като се оказа, че багажът на отбора е загубен от авиопревозвача.

Така българките имат три точки от два мача, след като преди дни отстъпиха с 0:1 на Хърватия на стадион „Александър Шаламанов“ в София. Това беше и първа победа при новия национален селекционер Калоян Петков, който пое отбора от Силвия Радойска. Начело в групата излезе съставът на Косово, който днес се наложи над Хърватия с 1:0, оставащи също с 3. Гибралтар е на дъното без актив.