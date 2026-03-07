БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Българският национален отбор по футбол за жени разгроми Гибралтар

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 01:50 мин.
Спорт
Първа победа за новия национален селекционер Калоян Петков.

Български национален отбор футбол жени
Снимка: Български футболен съюз
Женският национален отбор на България по футбол победи Гибралтар с 5:0 като гост във втория си мач от група C2 на световните квалификации за Мондиал 2027.

Още във 2-ата минута България излезе напред с автогол на защитничка на домакините, след като Кристиана Караиванова центрира от ъглов удар. Срещата продължи в една посока и българките логично стигнаха до второ попадение, дело на Полина Ръсина в 39-ата минута след ново центриране на Караиванова.

Крайният резултат беше оформен в последните минути, като Димитра Иванова се разписа в 84-ата и в 85-ата минута.

В 92-ата домакините останаха с човек по-малко на терена, след червен картон на Селин Селециа. Крайното 5:0 оформи Ивана Найденова в 4-ата минута на добавеното време.

Българският отбор днес трябваше да излезе с екип от домакините в мача, след като се оказа, че багажът на отбора е загубен от авиопревозвача.

Така българките имат три точки от два мача, след като преди дни отстъпиха с 0:1 на Хърватия на стадион „Александър Шаламанов“ в София. Това беше и първа победа при новия национален селекционер Калоян Петков, който пое отбора от Силвия Радойска. Начело в групата излезе съставът на Косово, който днес се наложи над Хърватия с 1:0, оставащи също с 3. Гибралтар е на дъното без актив.

Женският национален отбор на България по футбол загуби от Хърватия на старта на европейските квалификации
Женският национален отбор на България по футбол загуби от Хърватия на старта на европейските квалификации
Българките отстъпиха с 0:1 на стадион "Александър Шаламанов" в София.
Чете се за: 05:00 мин.
#Български национален отбор по футбол за жени

Красив гол на Ламин Ямал донесе успеха на Барселона в гостуването на Атлетик Билбао
Красив гол на Ламин Ямал донесе успеха на Барселона в гостуването на Атлетик Билбао
Манчестър Сити е четвъртфиналист за Купата на Англия след обрат над Нюкасъл
Чете се за: 01:27 мин.
Челси измъкна трудна победа над десетима от Рексъм след продължения
Чете се за: 02:37 мин.
Ботев Враца спечели домакинството си на Арда Кърджали с гол на Милен Стоев
Чете се за: 01:40 мин.
Първа лига: Ботев Враца - Арда Кърджали (ГАЛЕРИЯ)
Илиан Илиев: Надявам се тази победа да ни донесе спокойствие
Чете се за: 02:17 мин.

Иранците между страха и надеждата - кой управлява Ислямската република сега?
Иранците между страха и надеждата - кой управлява Ислямската...
Чете се за: 14:12 мин.
Близък изток
Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
Чете се за: 00:47 мин.
По света
8132 деца у нас растат без родителска грижа
Чете се за: 04:20 мин.
У нас
МВР за дрона, затворил летището в София: Установен е любител фотограф, доброволно е предал техниката си
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Риск от кибератаки в Европа заради войната в Близкия изток
Чете се за: 04:27 мин.
Избрано
Израел към Ливан: Или ще разоръжите Хизбула, или ще платите много...
Чете се за: 01:32 мин.
По света
Тръмп обяви, че в рамките на деня Иран ще бъде ударен много тежко
Чете се за: 04:32 мин.
По света
Детската болница в Бургас е готова за откриване, търсенето на...
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
