Илиан Илиев: Надявам се тази победа да ни донесе спокойствие

Старши треньорът на Черно море Илиан Илиев заяви, че се надява успехът с 3:0 над Септември да донесе нужното спокойствие на тима му.

"Моряците" бяха без победа от Никулден насам, когато спечелиха във Варна срещу ЦСКА. В първите пет кръга от пролетната фаза на шампионата те не записаха нито една победи и вкараха само два гола, преди днес да се разпишат на три пъти в мрежата на Септември.

"Честитя победата на футболистите. Те са хората, които чувстваха най-много дискомфорт и напрежение от липсата на победи преди това. Реализирахме ситуациите, които създадохме, и това ни успокии. В предишните мачове също имахме ситуации, но не вкарвахме. През второто полувреме Септември заигра по-директен футбол", отчете Илиев.

"Няма рецепта за вкарване на голове. И трите ни гола бяха изиграни добре от отбора. За първа зимна подготовка аз и моят щаб нямахме идея как ще изглеждаме през сезона. В тази подготовка тренирахме почти изцяло на изкуствени терени, отложихме няколко контроли заради сняг и лед и това се отрази на представянето ни, а оттам и на психиката ни. Надявам се, че тази победа ще ни успокои и ще можем да покажем какво можем", добави бившият национален селекционер.