МВР за дрона, затворил летището в София: Установен е...
Чете се за: 01:47 мин.
Заради дрон: Въздушното пространство над летището в София...
Чете се за: 01:37 мин.
Екоминистърът за скока на цените на горивата по...
Чете се за: 09:40 мин.
Продължава евакуацията на българи от Близкия изток: Какви...
Чете се за: 05:20 мин.
Възобновяват полетите от Дубай
Чете се за: 00:55 мин.
ОАЕ спират всички полети от и до Дубай
Чете се за: 00:42 мин.

Илиан Илиев: Надявам се тази победа да ни донесе спокойствие

Чете се за: 02:17 мин.
Спорт
първа лига септември черно море галерия
Снимка: startphoto.bg
Старши треньорът на Черно море Илиан Илиев заяви, че се надява успехът с 3:0 над Септември да донесе нужното спокойствие на тима му.

"Моряците" бяха без победа от Никулден насам, когато спечелиха във Варна срещу ЦСКА. В първите пет кръга от пролетната фаза на шампионата те не записаха нито една победи и вкараха само два гола, преди днес да се разпишат на три пъти в мрежата на Септември.

"Честитя победата на футболистите. Те са хората, които чувстваха най-много дискомфорт и напрежение от липсата на победи преди това. Реализирахме ситуациите, които създадохме, и това ни успокии. В предишните мачове също имахме ситуации, но не вкарвахме. През второто полувреме Септември заигра по-директен футбол", отчете Илиев.

"Няма рецепта за вкарване на голове. И трите ни гола бяха изиграни добре от отбора. За първа зимна подготовка аз и моят щаб нямахме идея как ще изглеждаме през сезона. В тази подготовка тренирахме почти изцяло на изкуствени терени, отложихме няколко контроли заради сняг и лед и това се отрази на представянето ни, а оттам и на психиката ни. Надявам се, че тази победа ще ни успокои и ще можем да покажем какво можем", добави бившият национален селекционер.

"С възстановяване на Димитър Тонев и Андреас Калкан имаме по-голяма дълбочина в състава. В момента съм доволен от групата, която имам. Няма драма при нас. Ще се опитаме да атакува първата четворка, ако ни се отдаде такава възможност. Сега трябва да се възстановим, защото ни предстои тежък мач у дома с Монтана. Досега през сезона сме спечелили повече точки като гости, отколкото у дома", завърши Илиан Илиев.

#Първа лига 2025/2026 #ПФК Черно море #Илиан Илиев

