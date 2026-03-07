Алваро Арбелоа: В момента всеки мач е битка

Временният наставник на Реал Мадрид Алваро Арбелоа не скри задоволството си от победата с 2:1 над Селта в мач от 27-ия кръг на Ла Лига. Столичани стигнаха до трите точки след гол дълбоко в добавеното време на капитана Валверди, след чийто удар топката рикошира коварно в тялото на бранител на домакините. Благодарение на успеха Реал прекъсна серията от две последователни поражения в първенството.

„Нашата стратегия за този мач? Да спечелим мача - за това играе Реал Мадрид. Това искаме и това беше нашата цел. Няма по-добър начин да отпразнуваме 124-годишната история на най-добрия клуб в света от този. В мач, в който се сблъскахме с много трудности и бяхме без играчи, мисля, че си струва да се отбележи как се разви всичко и как играчите се бориха на терена“, каза Арбелоа след двубоя.

„Все още има дълъг път: 33 точки. На този етап се чувства сякаш сезонът дори не е започнал. Толкова много е заложено на карта в момента и всеки мач е битка. Нашето представяне беше наистина впечатляващо, като се има предвид колко силен отбор е Селта и колко играчи бяха аут при нас с контузии“, цитира AS думите на Арбелоа.