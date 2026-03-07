БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Продължава евакуацията на българи от Близкия Изток: Какви...
Чете се за: 05:20 мин.
Възобновяват полетите от Дубай
Чете се за: 00:55 мин.
ОАЕ спират всички полети от и до Дубай
Чете се за: 00:42 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Алваро Арбелоа: В момента всеки мач е битка

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:40 мин.
Спорт
Запази

Треньорът на Реал похвали играчите си след успеха над Селта.

Алваро Арбелоа
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Временният наставник на Реал Мадрид Алваро Арбелоа не скри задоволството си от победата с 2:1 над Селта в мач от 27-ия кръг на Ла Лига. Столичани стигнаха до трите точки след гол дълбоко в добавеното време на капитана Валверди, след чийто удар топката рикошира коварно в тялото на бранител на домакините. Благодарение на успеха Реал прекъсна серията от две последователни поражения в първенството.

„Нашата стратегия за този мач? Да спечелим мача - за това играе Реал Мадрид. Това искаме и това беше нашата цел. Няма по-добър начин да отпразнуваме 124-годишната история на най-добрия клуб в света от този. В мач, в който се сблъскахме с много трудности и бяхме без играчи, мисля, че си струва да се отбележи как се разви всичко и как играчите се бориха на терена“, каза Арбелоа след двубоя.

„Все още има дълъг път: 33 точки. На този етап се чувства сякаш сезонът дори не е започнал. Толкова много е заложено на карта в момента и всеки мач е битка. Нашето представяне беше наистина впечатляващо, като се има предвид колко силен отбор е Селта и колко играчи бяха аут при нас с контузии“, цитира AS думите на Арбелоа.

Свързани статии:

Валверде измъкна Реал Мадрид в последната секунда срещу Селта на "Балаидос"
Валверде измъкна Реал Мадрид в последната секунда срещу Селта на "Балаидос"
Уругваецът донесе драматична победа на "белите“ срещу домакините от...
Чете се за: 07:07 мин.
#Алваро Арбелоа #ФК Реал Мадрид

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Гледайте световното първенство по биатлон до 21 г. по БНТ 3
1
Гледайте световното първенство по биатлон до 21 г. по БНТ 3
Съдебните медици за случая "Петрохан": 15-годишното момче и Николай Златков са убити от Ивайло Калушев, той се е самоубил
2
Съдебните медици за случая "Петрохан": 15-годишното момче...
Случаят "Петрохан": Намерените на Околчица трима души вече могат да бъдат погребани
3
Случаят "Петрохан": Намерените на Околчица трима души...
Отложиха операцията на Малена Замфирова за понеделник
4
Отложиха операцията на Малена Замфирова за понеделник
От 4 до 6 седмици ще продължи операцията срещу Иран, очакват от Белия дом
5
От 4 до 6 седмици ще продължи операцията срещу Иран, очакват от...
Поскъпват ли горивата у нас заради войната в Близкия изток?
6
Поскъпват ли горивата у нас заради войната в Близкия изток?

Най-четени

Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач „Ейбрахам Линкълн“
1
Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач...
Две бебета близначета живеят в Националната кардиологична болница: здрави, но без дом
2
Две бебета близначета живеят в Националната кардиологична болница:...
DARA ще представи България на "Евровизия 2026" с песента "Bangaranga"
3
DARA ще представи България на "Евровизия 2026" с песента...
Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
4
Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
Кая Калас предупреди: Целият Близък изток може да загуби от продължителна война
5
Кая Калас предупреди: Целият Близък изток може да загуби от...
Тръмп: "Наистина не ми пука" дали Иран ще играе на световното първенство по футбол
6
Тръмп: "Наистина не ми пука" дали Иран ще играе на...

Още от: Европейски футбол

Най-невероятната от всички?
Най-невероятната от всички?
Наполи взе своето срещу Торино, Де Бройне се завърна в игра Наполи взе своето срещу Торино, Де Бройне се завърна в игра
Чете се за: 02:47 мин.
Монако нанесе удар по ПСЖ преди сблъсъка с Челси в Шампионската лига Монако нанесе удар по ПСЖ преди сблъсъка с Челси в Шампионската лига
Чете се за: 02:25 мин.
Ливърпул взе реванш от Уулвърхемптън и се класира за четвъртфиналите на ФА Къп Ливърпул взе реванш от Уулвърхемптън и се класира за четвъртфиналите на ФА Къп
Чете се за: 02:52 мин.
Валверде измъкна Реал Мадрид в последната секунда срещу Селта на "Балаидос" Валверде измъкна Реал Мадрид в последната секунда срещу Селта на "Балаидос"
Чете се за: 07:07 мин.
Байерн продължи победната си серия с четири гола срещу Борусия Мьонхенгладбах Байерн продължи победната си серия с четири гола срещу Борусия Мьонхенгладбах
Чете се за: 02:22 мин.

Водещи новини

Тръмп заплаши Иран, че ще бъде "ударен силно" с нови удари
Тръмп заплаши Иран, че ще бъде "ударен силно" с нови удари
Чете се за: 01:20 мин.
По света
Продължава евакуацията на българи от Близкия Изток: Какви са следващите полети? Продължава евакуацията на българи от Близкия Изток: Какви са следващите полети?
Чете се за: 05:20 мин.
След новините
Конфликтът в Близкия изток се разраства: Експлозии в Техеран, Иран атакува Израел, ОАЕ и Бахрейн Конфликтът в Близкия изток се разраства: Експлозии в Техеран, Иран атакува Израел, ОАЕ и Бахрейн
Чете се за: 05:12 мин.
По света
Назначиха охрана на българския европейски прокурор Теодора Георгиева Назначиха охрана на българския европейски прокурор Теодора Георгиева
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
В цялата страна почетоха загиналите полицаи
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Войната в Украйна: Седем души загинаха при руски ракетен удар в Харков
Чете се за: 00:42 мин.
По света
Задържаха над 1200 бижута с фалшиви марки при митническа проверка в...
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Протест срещу скъп ток и вода в Силистра:Искат проверки и...
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ